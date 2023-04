El penúltimo episodio de la temporada 3 de “The Mandalorian” ha dado inicio al fuerte enfrentamiento que esperamos ver en la final, donde los mandos deberán luchar contra las fuerzas remanentes del Imperio para recuperar su planeta natal. Dentro de la batalla, aparecieron tres guerreros en armaduras rojas, llamados Guardias Pretorianos. Aquí te contamos todo lo que debes saber sobre ellos.

En el capítulo 23 titulado “Los Espías”, que se estrenó en Disney Plus el miércoles 12 de abril de 2023, el grupo de Bo-Katan y la secta de Din Djarin se unieron para explorar Mandalore. Sin embargo, Moff Gideon les tendió una trampa para completar la Gran Purga de una vez por todas.

Para salvar al resto del grupo, Paz Vizsla se quedó a luchar él solo y, cuando pensábamos que podría salvarse (pues logró derrotar a todos los imperiales con armaduras de beskar), aparecieron los Guardias Pretorianos y lo derrotaron fácilmente.

Al inicio del episodio, ya nos habían dado una pista que aparecerían, pues Moff Gideon los había solicitado en el Consejo en la Sombra a modo de refuerzos para combatir a los mandalorianos.

¿Quiénes son y por qué son tan poderosos? A continuación, te lo explicaremos.

Los Guardias Pretorianos asesinaron a Paz Vizsla en la temporada 3 de “The Mandalorian” (Foto: Lucasfilm)

¿QUÉ ES LA GUARDIA PRETORIANA DE ÉLITE?

Si antes tenían dudas de que Dave Filoni y Jon Favreau estaban conectando a “The Mandalorian” con “Star Wars: Episodio VII - El despertar de la Fuerza”, ahora queda más que confirmado con la aparición de los Guardias Pretorianos.

Estos guerreros de armaduras rojas y túnicas conformaban a la Guardia Pretoriana de Élite, una unidad que apareció por primera vez en las películas de la tercera trilogía. Estaban al servicio de la Primera Orden y eran los guardaespaldas del Líder Supremo Snoke.

Aunque solo vimos tres en “The Mandalorian”, la Guardia estaba conformada por ocho guerreros.

¿QUÉ TAN PODEROSOS SON LOS GUARDIAS PRETORIANOS?

Como pudimos ver en el capítulo 23 de “The Mandalorian”, los Guardias Pretorianos pudieron vencer con facilidad a Paz Vizsla, uno de los mejores guerreros mandalorianos. Aunque eran hombres comunes, los habían entrenado intensamente en diversas artes marciales y portaban varias armas cuerpo a cuerpo de alta tecnología.

Sus habilidades les permitían estar a la altura en un combate frente a poderosos Jedi y Siths, tal como se vio en “Star Wars: Episodio IX - El ascenso de Skywalker”, cuando lucharon contra Kylo Ren y Rey.

Sin embargo, no fueron tan poderosos como para vencerlos y fueron derrotados por los usuarios de la Fuerza.

Kylo Ren y Rey luchando contra la Guardia Pretoriana en “Star Wars: Episodio IX - El ascenso de Skywalker” (Foto: Lucasfilm)

¿QUÉ PAPEL TENDRÁN LOS GUARDIAS PRETORIANOS EN LA FINAL DE “THE MANDALORIAN”?

El miércoles 19 de abril se estrenará el final de la temporada 3 de “The Mandalorian” y esperamos una increíble batalla. Aunque los mandalorianos cuentan con una importante flota, podrían correr peligro ante los bombardeos del Imperio bajo el mando de Moff Gideon.

Además, en la lucha que se hará en tierra, los Guardias Pretorianos serán una fuerza importante que vencer. Aunque Bo-Katan y Grogu vayan a pelear en contra de ellos, puede que necesiten de la ayuda de un Jedi para derrotarlos. Como diría nuestro difunto Paz Vizsla: “This is the way”.