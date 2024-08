Cuatro adolescentes enfrentan el mayor desafío de su vida, la primera fiesta de la preparatoria, en “Inexpertos” (“Incoming” en su idioma original), película de Netflix dirigida y escrita por Dave Chernin y John Chernin. La comedia sigue a cuatro amigos que ven ese evento como la oportunidad para dejar atrás su fama de perdedores y conquistar a las chicas de sus sueños. ¿Lo lograrán o todo será un fiasco? Por lo pronto, te comparto la fecha de estreno, la lista de miembros del reparto y otros datos relevantes.

La comedia adolescente producida por Nicolás Stoller, Conor Welch, Todd Garner, Marco Korshak, Barbero Gary, Pedro Oillataguerre, Pedro Principato y Ben Silverman cuenta con un elenco conformado por Mason Thames, Raphael Alejandro, Bardia Seiri, Ramon Reed, Bobby Cannavale, Kaitlin Olson, Isabella Ferreira, Thomas Barbusca, Ali Gallo, Loren Gray y Scott MacArthur.

“INEXPERTOS”, ¿SE BASA EN UNA HISTORIA REAL?

Aunque “Inexpertos” no se basa en una historia real, los directores contaron a Tudum que la idea surgió hace muchos años. “Recuerdo que Dave y yo estábamos sentados junto a una ventana con las luces apagadas y mirábamos hacia el patio trasero de la casa de al lado, donde se celebraba una fiesta desenfrenada en la escuela secundaria. Pensamos que era lo más loco que había visto en mi vida”, contó John Chernin.

“Siempre quisimos escribir una película de secundaria”, agregó Dave Chernin. “Así que durante más de 15 años hemos estado dándole vueltas a la idea de una película de secundaria, y había pequeños momentos que siempre teníamos escritos en cuadernos”.

Mason Thames interpreta a Benj Nielsen mientras que Ramon Reed interpreta a Eddie en la comedia de adolescentes "Inexpertos" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “INEXPERTOS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Inexpertos”, “cuatro estudiantes de primer año se enfrentan al mayor desafío de sus jóvenes vidas: su primera fiesta de secundaria”. “Este es el tipo de película que no había aparecido en mucho tiempo”, señaló Dave a Tudum. “Siempre parecía que había una de estas por generación. Era simplemente algo tonto que valoraba la risa por encima de todo lo demás y creo que realmente queríamos ver, más que cualquier otra cosa”.

Por lo que he visto en el tráiler, Danah ‘Koosh’ Koushani invita a sus amigos a la fiesta que su hermano mayor organiza. Aunque no están muy convencidos, los cuatro amigos planean ganar popularidad en esa celebración. No obstante, las cosas no resultan como creían y se meten en algunos problemas.

¿CÓMO VER “INEXPERTOS”?

“Inexpertos” se estrenará el viernes 23 de agosto de 2024 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva comedia adolescente solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “INEXPERTOS”

ACTORES Y PERSONAJES DE “INEXPERTOS”

Mason Thames como Benj Nielsen

Raphael Alejandro como Connor

Bardia Seiri como Danah ‘Koosh’ Koushani

Ramon Reed como Eddie

Bobby Cannavale como Mr. Studebaker

Kaitlin Olson como Ms. Nielsen

Isabella Ferreira como Bailey

Thomas Barbusca como Ruby

Ali Gallo como Alyssa Nielsen

Loren Gray como Katrina Aurienna

Scott MacArthur como Dennis

Bobby Cannavale asume el rol de Mr. Studebaker, un maestro de la escuela secundario, en la película "Inexpertos" (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “INEXPERTOS”?

“Inexpertos”, producida por las compañías Artists Road, Spyglass Entertainment, Broken Road Productions y Stoller Global Solutions, tiene una duración de 91 minutos, es decir, 1 hora y 31 minutos.