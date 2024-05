“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” es un anime de Crunchyroll que usualmente nos sorprende con su historia y sus personajes. Por ello, muchísimos espectadores se han mostrado interesados en conocer más sobre la particular relación de los hermanos Shinazugawa, marcada por un hecho traumático relacionado con su madre. En ese sentido, ¿te gustaría saber por qué Sanemi no quería que Genya sea un cazador de demonios? Entonces, presta atención a las siguientes líneas.

Vale precisar que, a lo largo de la trama, es evidente que Sanemi y Genya no se llevan bien... pese a ser familiares directos. Y, lamentablemente, esto tiene que ver con la transformación de su madre en demonio.

Resulta que la mujer mató a gran parte de su familia, por lo que Sanemi se vio obligado a matarla. Sin embargo, cuando Genya llegó al lugar de los hechos, cree que su hermano es el responsable de ese crimen atroz y, desde entonces, su relación está marcada por la hostilidad.

La escena de Sanemi con su madre asesinada en “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” (Foto: Ufotable)

LA RAZÓN POR LA QUE GENYA QUERÍA CONVERTIRSE EN PILAR

Con el paso del tiempo, Genya reflexiona sobre lo que realmente sucedió en aquel fatídico día y se da cuenta de que, en realidad, Sanemi no era el verdadero responsable de la tragedia.

Entonces, se pone como objetivo convertirse en un Hashira para encontrarse cara a cara con su hermano y pedirle perdón.

Lamentablemente, Sanemi nunca dejó de mostrar una actitud abusiva contra Genya y evidenció, en más de una ocasión, que albergaba un gran odio hacia él y que no quería que formara parte del Cuerpo de Exterminio de Demonios. Sin embargo, todo esto era una fachada.

¿POR QUÉ SANEMI SHINAZUGAWA NO QUERÍA QUE SU HERMANO GENYA SEA UN CAZADOR DE DEMONIOS?

Lo cierto es que, tras la muerte de Genya, vemos a Sanemi llorar su deceso y afirmar que siempre lo mantuvo en su corazón, tratándolo mal para protegerlo.

Esa era la razón por la que no deseaba que se convirtiera en cazador de demonios: quería que tuviera una vida normal, con una esposa, hijos y la posibilidad de llegar a ser anciano.

Sanemi afirmaba que se habría asegurado que ningún demonio se dirigiera hacia su hermano. Aunque, por desgracia, esto nunca llegó a ser una realidad.

Genya fue una de las víctimas mortales del anime “Kimetsu no Yaiba” (Foto: Ufotable)

¿CÓMO VER “DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA”?

Los episodios de la temporada 4 de “Kimetsu no Yaiba” se estrenan en Crunchyroll, el servicio de streaming especializado en anime.

Por otro lado, en Netflix están disponibles las primeras temporadas, hasta el Arco de la Aldea de los Herreros. Sin embargo, los capítulos de la cuarta entrega aún no han sido lanzados en esta plataforma.