La serie “Fallout” es una de las grandes alternativas del catálogo de Amazon Prime Video para aquellos amantes de la ciencia ficción ambientada en un futuro postapocalíptico y, por supuesto, para todos los fan del videojuego homónimo de Bethesda. Resulta que, al mismo estilo de “The Last of Us” o “Halo”, esta adaptación televisiva busca trasladar la experiencia del proyecto original a las pantallas. Para esto, se respalda de un ambicioso apartado técnico y, evidentemente, de un gran elenco liderado por la estrella Ella Purnell. Pero, ¿conoces a todos los actores y personajes de la ficción? Pues, ¡no te preocupes! En esta nota, te presento su guía de reparto (cast guide).

Vale precisar que el show live-action ha sido desarrollado por Lisa Joy y Jonathan Nolan, quien también dirigió los 3 primeros episodios.

“Fallout” se estrena el 11 de abril del 2024 en Amazon Prime Video y, a lo largo de sus capítulos, presenta una historia alternativa en la que los avances en tecnología nuclear -tras la Segunda Guerra Mundial- condujeron a la aparición de una sociedad retrofuturista.

Entonces, 200 años después del apocalipsis, los amables habitantes de los lujosos refugios nucleares se ven obligados a regresar al infierno irradiado que sus antepasados dejaron atrás y se sorprenden al descubrir un universo increíblemente complejo, alegremente extraño y altamente violento esperándolos.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “FALLOUT”?

1. Ella Purnell como Lucy

Para descubrir quién es quién en la serie de Amazon Prime Video, debemos empezar con la protagonista: Lucy. Ella es una joven habitante de la Bóveda, quien se caracteriza por ser pacífica e idealista... hasta que dañan a sus seres queridos.

La actriz que la interpreta es Ella Purnell, a quien también hemos visto en proyectos como “Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children”, “Army of the Dead”, “Intruders” y “UFO”.

Ella Purnell interpreta a Lucy, la joven pacífica e idealista que protagoniza la serie "Fallout" (Foto: Amazon Studios)

2. Aaron Moten como Maximus

Maximus, por su parte, es un joven soldado que oculta su trágico pasado mientras sirve en una facción militarista llamada Brotherhood of Steel (Hermandad del Acero). Él cree en la misión de su equipo, por lo que hará cualquier cosa para cumplir sus objetivos.

Está interpretado por Aaron Moten, también integrante de los elencos de “Disjointed”, “The Transfiguration”, “The Night Of”, “Mozart in the Jungle” y “Emancipation”.

Aaron Moten interpreta a Maximus, uno de los miembros de la Brotherhood of Steel (Hermandad del Acero) de la serie "Fallout" (Foto: Amazon Studios)

3. Walton Goggins como The Ghoul / Cooper Howard

The Ghoul es un pistolero que sobrevive en el páramo como cazarrecompensas. Lleva vivo desde antes de que cayeran las bombas y se caracteriza por ser pragmático y despiadado.

El actor que asume el papel es Walton Goggins, estrella de producciones como “The Hateful Eight”, “Ant-Man and the Wasp”, “Predators” y “Tomb Raider”.

En "Fallout", Walton Goggins interpreta a The Ghoul, un pistolero que sobrevive en el páramo como cazarrecompensas (Foto: Amazon Studios)

4. Kyle MacLachlan como Hank

Hank es el padre de Lucy y supervisor de la Bóveda 33. Él tiene la ilusión de mejorar el mundo y está interpretado por Kyle MacLachlan, reconocido por su trabajo previo en “Blue Velvet”, “Twin Peaks”, “Dune” de David Lynch y “The Flintstones”.

Kyle MacLachlan interpreta a Hank, el padre de Lucy en la serie "Fallout" (Foto: Amazon Studios)

5. Mike Doyle como el Sr. Spencer

En la ficción, Mike Doyle le da vida al Sr. Spencer. En su filmografía, también destacan títulos como “Green Lantern”, “The Invitation”, “Narcos: Mexico”, “Laws of Attraction” y “Law & Order: Special Victims Unit” y “New Amsterdam”.

Mike Doyle es parte del elenco de la serie "Fallout" (Foto: @themikedoyle / Instagram)

Otros actores y personajes de “Fallout”:

Moisés Arias como Norm, el hermano de Lucy

Michael Emerson como Wilzig, un enigmático vagabundo que ayuda a Lucy

Johnny Pemberton como Thaddeus

Cherien Dabis como Birdie

Dale Dickey como Ma June

Matty Cardarople como Huey

Dave Register como Chet

Rodrigo Luzzi como Reg

Annabel O’Hagan como Steph

Matt Berry como el Sr. Handy

Xelia Mendes-Jones

Sarita Choudhury

Leslie Uggams

Chris Parnell

Frances Turner

Zach Cherry

