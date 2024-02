Si eres usuario de Amazon Prime Video y buscas una serie animada que se desarrolle en un futuro intergaláctico, “The Second Best Hospital in the Galaxy” (en español: “El segundo mejor hospital de la galaxia”) puede ser la opción perfecta para ti, gracias a su atractiva historia y sus simpáticos personajes. ¿Quieres saber más al respecto? Pues, en esta nota, te cuento de qué trata y cómo ver la producción.

Vale precisar que este proyecto fue creado por Cirocco Dunlap, una de las guionistas detrás de títulos como “Russian Doll”, “Man Seeking Woman” y “The Tick”.

Por si fuera poco, cuenta con un elenco de estrellas en su idioma original, entre las que destacan Stephanie Hsu (“Everything Everywhere All at Once”), Keke Palmer (”Nope”), Natasha Lyonne (”Poker Face”), Kieran Culkin (”Succession”) y Maya Rudolph (”Bridesmaids”).

¿DE QUÉ TRATA “THE SECOND BEST HOSPITAL IN THE GALAXY”?

“The Second Best Hospital in the Galaxy” narra la historia de las doctoras Sleech (Hsu) y Klak (Palmer), dos extraterrestres, mejores amigas y cirujanas de renombre intergaláctico.

Así, las podremos ver mientras se enfrentan a parásitos que devoran la ansiedad, bucles temporales ilegales e infecciones de transmisión sexual en el espacio profundo, por solo mencionar algunos temas.

Según la sinopsis oficial, a lo largo de la serie animada, ambas “se enfrentan a un caso muy peligroso y potencialmente revolucionario y, al hacerlo, ponen en peligro la propia existencia. Aunque teniendo en cuenta sus funestas vidas personales, el olvido podría ser una mejora”.

MIRA EL TRÁILER DE “THE SECOND BEST HOSPITAL IN THE GALAXY”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “THE SECOND BEST HOSPITAL IN THE GALAXY”?

Los 8 episodios de la primera temporada de “The Second Best Hospital in the Galaxy” se estrenan el viernes 23 de febrero del 2023. Aunque, si te encuentras en terreno latinoamericano, podrás verlos desde un día antes de su lanzamiento oficial.

Horario según países:

Estados Unidos: 9 pm. (ET) del jueves 22 de febrero

México: 8 pm.

Costa Rica: 8 pm.

El Salvador: 8 pm.

Guatemala: 8 pm.

Honduras: 8 pm.

Nicaragua: 8 pm.

Perú: 9 pm.

Colombia: 9 pm.

Ecuador: 9 pm.

Panamá: 9 pm.

Bolivia: 10 pm.

Puerto Rico: 10 pm.

República Dominicana: 10 pm.

Venezuela: 10 pm.

Argentina: 11 pm.

Chile: 11 pm.

Paraguay: 11 pm.

Uruguay: 11 pm.

España: 3:00 am. del viernes

¿CÓMO VER “THE SECOND BEST HOSPITAL IN THE GALAXY”?

Para disfrutar de “El segundo mejor hospital de la galaxia”, solo necesitas contar con una suscripción activa al servicio de streaming Amazon Prime Video.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES DE VOZ Y PERSONAJES DE “THE SECOND BEST HOSPITAL IN THE GALAXY”?

A continuación, conoce a los miembros del elenco de “The Second Best Hospital in the Galaxy”:

Stephanie Hsu como la Dra. Sleech

Keke Palmer como la Dra. Klak

Natasha Lyonne como la enfermera Tup

Kieran Culkin como el Dr. Plowp

Maya Rudolph como la Dra. Vlam

Tracee Ellis Ross

Sam Smith

Greta Lee

John Waters

El póster de "El segundo mejor hospital de la galaxia", la serie animada creada por Cirocco Dunlap (Foto: Amazon Studios)

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Netflix lanzó oficialmente el primer avance de “Transformers: La guerra por Cybertron – Reino”, la serie nos mostrará el final del enfrentamiento entre Decepticons y Autobots, dando fin a la trilogía animada. (Fuente: Netflix)