Después de éxitos como “The Last of Us”, otro popular videojuego será adaptado a la pantalla chica. Esta vez es el turno de “Fallout”, una nueva serie de Amazon Prime Video que estará realizada por los creadores de “Westworld”, el programa distópico de 2016.

Este universo postapocalíptico ha cautivado a jugadores de todo el mundo durante años, y ahora se prepara para llevar su encanto y su desolación a la pantalla de la televisión.

La serie “Fallout” está siendo desarrollada por Lisa Joy y Jonathan Nolan, los genios detrás de “Westworld”. Estos dos visionarios no solo están dirigiendo el proyecto, sino que también se han encargado de escribir el guion. Su experiencia en la creación de mundos distópicos promete una adaptación emocionante y fiel al espíritu del juego.

Al igual que con “The Last of Us”, donde Neil Druckmann, uno de los creadores del videojuego original, estuvo trabajando de cerca con HBO para plasmar de forma fidedigna la historia; Amazon está siguiendo un enfoque similar.

Todd Howard, a cargo de varios juegos de la franquicia, se ha unido como productor ejecutivo. La colaboración entre los creadores del juego y los visionarios detrás de la serie promete una adaptación auténtica y emocionante.

En el videojuego de "Fallout", el jugador puede elegir qué camino tomar (Foto: Bethesda Softworks)

¿DE QUÉ TRATA “FALLOUT”?

¡Prepárense para la radiación y los mutantes, amantes de la posapocalíptica, porque “Fallout” está a punto de hacer explotar tus expectativas. ¿Qué podemos esperar de esta adaptación del famoso videojuego? Bueno, en primer lugar, imagina un mundo devastado por una guerra nuclear en el siglo XXII. Sí, suena aterrador, ¿verdad? Pero, no te preocupes, porque hay un giro emocionante.

La historia gira en torno a los valientes habitantes de las misteriosas “bóvedas” subterráneas, quienes han estado viviendo bajo tierra después de la devastación nuclear. Ahora deben aventurarse en un páramo radiactivo desolado para encontrar recursos que les ayudarán a sobrevivir. Estamos hablando de elementos vitales, tecnología perdida y, por supuesto, enfrentamientos con todo tipo de criaturas mutantes.

De acuerdo a la sinopsis oficial: “El programa muestra las secuelas de una guerra nuclear en una historia alternativa de un mundo retrofuturista al estilo de los años 50″.

MIRA EL TRÁILER DE “FALLOUT”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “FALLOUT”?

Marquen sus calendarios y preparen sus refugios, porque esta emocionante serie tiene fecha anunciada. “Fallout” está programada para estrenarse el 12 de abril de 2024.

Sí, lamentablemente, aún tenemos que esperar un poco para ver esta nueva propuesta en acción, pero esperamos que la espera valdrá la pena.

¿DÓNDE VER “FALLOUT”?

Si te estás preguntando dónde podrás ver “Fallout”, tenemos la respuesta. Esta serie es una producción original de Amazon Studios, lo que significa que podrás disfrutar de ella en Prime Video.

La adquisición de los derechos para este proyecto de acción real se produjo en 2020, y desde entonces, hemos estado ansiosos por conocer todos los detalles. Así que, si eres un amante de las historias postapocalípticas y las aventuras llenas de misterio, Prime Video es el lugar al que debes dirigirte para disfrutar de “Fallout”.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “FALLOUT”?

Hasta el momento, hay varios actores de renombre confirmados como parte del elenco de “Fallout”, aunque no todos se han especificado los roles que interpretarán.

Algunos de ellos son Walton Goggins (“Ant-Man and the Wasp”), Ella Purnell (“Yellowjackets”), Kyle MacLachlan (“Desperate Housewives”), Xelia Mendes-Jones (“La rueda del tiempo”), Sarita Choudhury (“And Just Like That…”).

Mientras tanto hay otros actores que ya tienen sus papeles designados y se los presentamos a continuación.

Aaron Moten como Máximo

Mike Doyle como el Sr.Spencer

Moisés Arias como Norma

Johnny Pemberton como Tadeo

Cherien Dabis como Birdie

Dale Dickey como Ma June

Matty Cardarople como Huey

Rodrigo Luzzi como Reg

Annabel O’Hagan como Steph

Dave Register como Chet

FICHA TÉCNICA DE “FALLOUT”

Título original: Fallout

Año: 2024

País: Estados Unidos

Creadores: Lisa Joy, Jonathan Nolan

Guion: Lisa Joy, Jonathan Nolan

Videojuego: Bethesda

