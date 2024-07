Para alegría de los fans de la saga “Los ilusionistas: Nada es lo que parece” (en España: “Ahora me ves...”), la producción de “Now You See Me 3” ya es una realidad, marcando el regreso de los magos más taquilleros del cine a la pantalla grande. Así, cientos de cinéfilos en todo el mundo seguro tienen el interés de conocer todos los detalles acerca del tercer largometraje de la franquicia. Si es tu caso, entonces estás de suerte. En las siguientes líneas, te cuento de qué trata, cuándo se estrena, quiénes son los miembros del elenco y lo que se sabe sobre el largometraje. ¡Presta atención!

Vale precisar que la saga de suspenso nació en el 2013, con el lanzamiento de “Now You See Me”, cinta que nos presentaba a una banda de criminales expertos en magia que se dedicaban a robar bancos.

De esta manera, bajo la dirección de Louis Leterrier, pudimos disfrutar del talento de estrellas de la talla de Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Isla Fisher y Dave Franco en el reparto.

La primera entrega de “Now You See Me” es una película de Louis Leterrier que se desarrolla a lo largo de 115 minutos de metraje (Foto: Summit Entertainment)

¿DE QUÉ TRATA “NOW YOU SEE ME 3”?

Hasta el momento, no hay una sinopsis oficial de la película. Sin embargo, se espera que sea una secuela directa de los hechos presentados en “Los ilusionistas 2” (2016).

Asimismo, de acuerdo con las declaraciones de Jesse Eisenberg concedidas a Collider, el guion de la cinta “celebra la inteligencia y no es violenta, pero sí emocionante”.

“Es tan extraño ver eso porque suena tan obvio, y suena como si fuera algo común, pero en realidad es bastante poco común tener una película que sea esta franquicia, esta película al estilo de Hollywood que realmente sólo trata sobre el trabajo en equipo y la inteligencia, en lugar de sólo sobre la violencia”, agregó.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “NOW YOU SEE ME 3”?

Lionsgate anunció que “Now You See Me 3” está programada para estrenarse en cines de Estados Unidos el 14 de noviembre del 2025.

Por supuesto, se espera que la fecha de lanzamiento en Latinoamérica y España se revele próximamente.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “NOW YOU SEE ME 3”?

Por fortuna, se ha confirmado que los miembros del elenco principal de la saga regresan en “Now You See Me 3″. A continuación, repasa sus roles.

Jesse Eisenberg como J. Daniel Atlas, un ilusionista arrogante y mago callejero.

un ilusionista arrogante y mago callejero. Isla Fisher como Henley Reeves, una escapista y maga de teatro.

una escapista y maga de teatro. Dave Franco como Jack Wilder, un ilusionista, mago callejero y talentoso imitador de voces ajenas.

un ilusionista, mago callejero y talentoso imitador de voces ajenas. Woody Harrelson como Merritt McKinney, hipnotista, mentalista y autoproclamado psíquico.

hipnotista, mentalista y autoproclamado psíquico. Morgan Freeman como Thaddeus Bradley, un desacreditador de la magia que expone los trucos de otros magos.

Ellos se suman a nuevas estrellas del reparto, entre las que destacan:

Justice Smith (”Pokémon Detective Pikachu”)

(”Pokémon Detective Pikachu”) Dominic Sessa (”The Holdovers”)

(”The Holdovers”) Ariana Greenblatt (”Barbie”)

(”Barbie”) Rosamund Pike (”Gone Girl”)

Rosamund Pike es una de las actrices que forma parte del elenco de "Now You See Me 3" (Foto: AFP)

EL EQUIPO DE PRODUCCIÓN DETRÁS DE “NOW YOU SEE ME 3”

Cabe resaltar que “Now You See Me 3″ está dirigida por Ruben Fleischer (”Zombieland”) y escrita por Seth Grahame-Smith (”Dark Shadows”).

Además, Bobby Cohen y Alex Kurtzman asumen el papel de productores, mientras que Meredit Wieck y Erin Jones-Wesley supervisan la producción para Lionsgate.