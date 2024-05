La temporada 1 de “X-Men ‘97″ deja como resultado un éxito notable para el servicio de streaming Disney Plus y para la corporación que comprende Marvel. El haber realizado la continuación de una serie animada que se quedó hace más de 25 años era como una apuesta o una moneda al aire, escenarios en los que se depende de la suerte. Finalmente, tras la emisión de todos los episodios, no hay duda de que el público le dio su visto bueno, no solo por la nostalgia que significa ver nuevamente a los dibujos de los mutantes, sino también por una emocionante historia que ha sabido contarse de principio a final. En líneas generales, un acierto por donde se vea, al menos para mi humilde opinión.

Lo mejor de todo es que los encargados de la serie animada nos han dejado todo encaminado para una segunda temporada, la cual no tiene confirmada su fecha de estreno aún, pero que ya mantiene al borde del asiento a todos los que nos hemos quedado enganchados a los capítulos de la primera entrega. Y es que el cierre de la trama, así como la escena post-créditos, nos ha dado a conocer que un nuevo villano se acerca a poner en jaque la tranquilidad de los héroes de esta historia. Se trata del recordado Apocalipsis, un malévolo personaje capaz de todo, pero que necesita un gran apoyo, como se ha visto en los cómics y producciones anteriores: sus jinetes.

Los que son más seguidores de “X-Men”, en especial los que han leído los cómics o visto cualquier otra edición audiovosiual referente a los mutantes, es consciente del poder de Apocalipsis, pero que también usa para sus planes a otros cuatro villanos a los que llama como sus jinetes. Si bien se ha confirmado la presencia de él en la segunda temporada, no se sabe quiénes serán sus ayudantes, por lo que en la actualidad ya hay muchas especulaciones. Debido a todo lo que se comenta sobre ese tema, ahora te presento una lista de 10 posibles candidatos —unos sorpresivos y otros que son más que obvios— para ocupar esos puestos, que fue elaborada y publicada originalmente por el sitio web ScreenRant.

POSIBLES PERSONAJES QUE SE CONVERTIRÍAN EN LOS JINETES DE APOCALIPSIS

1. Gambito

Esta es la opción más lógica para ocupar uno de los puestos de jinete de Apocalipsis, pues en la serie original se ve cómo el personaje que protagonizará la temporada 2 tiene en sus manos una de las cartas de Gambito, quien, dicho sea de paso, está, aunque eso no es un problema, ya que su resurrección iría acorde con todo lo que pasará en los nuevos capítulos. Vale recordar que, en los cómics, Gambito tuvo una participación como jinete de la muerte, así que veremos...

La carta de Gambito que Apocalipsis tiene entre sus manos (Foto: Disney+)

2. Wolverine

Este querido personaje no parece estar muerto, pero sí muy débil debido a que en su organismo ya no hay adamantium, así que podría morirse o ser herido muy gravemente por algún villano. En ese sentido, parece lógico que él acepte ser uno de los jinetes, ya que Apocalipsis puede ofrecerle una porción de adamantium del cuerpo de Sabertooth, tal y como ha sucedido anteriormente en los cómics de Marvel.

En "X-Men 97", Wolverine le dice adiós al metal que recubre sus huesos (Foto: Disney+)

3. Banshee

Banshee está muerto en estos momentos, pero existe la posibilidad de que reviva y se convierta en uno de los jinetes de Apocalipsis, pues esto acaba de pasar en los cómics de Marvel. Que esté sin vida ahora caería perfecto con la historia que se nos quiere contar en la segunda temporada, demostrando que es posible regresar de la muerte.

4. Hulk

El enorme hombre verde pertenece a otra historia de Marvel, pero en “X-Men ‘97″ se han hecho cameos a otros superhéroes, incluyendo al propio Hulk, quien tuvo una pequeña aparición como una de las transformaciones de Morph. A sabiendas de ello, la brutalidad de Hulk parece ser clave para ocupar uno de los puestos de jinete.

Hulk tuvo un pequeño cameo en la primera temporada de la serie, lo que nos podría dar a entender que puede participar en algo más en el futuro (Foto: Disney+)

5. Madelyne Pryor

Esta villana no complicó mjucho la existencia de los queridos personajes principales, pero ahora podría regresar de la muerte mucho más fortificada si es que Apocalipsis la resucita y la convierte en una de sus jinetes. Además, tiene la motivación de recuperar a su hijo, quien parece haberla reemplazado con Jean.

Madelyne Pryor es una de las villanas que apareció en la primera temporada de "X-Men '97" (Foto: Disney+)

6. Mr. Sinister

Jean Grey ha dejado a Mr. Sinister sin genes mutantes, así que el villano necesita una fuerza adicional para recuperar su nivel y volver hacerle frente a los X-Men. Si es que se le propone ser un jinete, Apocalipsis le dará lo que tanto quiere y así seguirá peleando en contra de los protagonistas de esta historia.

Mr. Sinister está sin poderes luego de que se le arrebataran sus genes mutantes (Foto: Disney+)

7. Bastion

En teoría, Bastión está muerto, pero existen posibilidades de que no lo esté, pues su dureza pudo haber aguantado la explosión. Y si estuviera sin vida, no sería un problema, ya que Apocalipsis lo puede resucitar para incluirlo en su lista de jinetes, si así lo decidiera. Eso sí, si es elegido y está Gambito en su equipo, habría una fuerte tensión entre ambos.

Existe mucha incertidumbre con todo lo que le sucede a Bastion, pero podría estar con vida aún (Foto: Disney+)

8. Cable

Cable ha tenido una temporada irregular y mezclada de sentimientos. Puede que todo eso que está dentro suyo lo haga cambiar de bando una y otra vez en los siguientes capítulos. Es por ello que, si se decide incluirlo como jinete de Apocalipsis, no habría nada extraño con eso.

Nathan Summers (Cable) hablando con sus padres. (Foto: Disney+)

9. Deathbird

Tiene muchas deudas pendientes en contra de Xavier, quien abandonó a los Shi’ar cuando optó por apoyar a sus pupilos de X-Men. Con esa motivación sobre sus espaldas, es una gran posibilidad para ocupar el puesto de jinete de Apocalipsis y así tener una mayor fuerza para intentar derrotar a quien tanto odia.

Deathbird tiene algo en contra de Xavier, lo que podría motivarla a unirse a Apocalipsis (Foto: Disney+)

10. Arcángel

Arcángel podría estar vivo, así que regresaría para acabar con los X-Men tras un supuesto reclutamiento de Apocalipsis, quien seguramente tendrá que pensarlo muy bien acerca de quién decidirá para acompañarlo en esta aventura catastrófica que propiciará.