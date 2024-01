La octava temporada de “Queer Eye”, reboot de Netflix de la serie original del mismo nombre de Bravo, se estrenará el 24 de enero de 2024 y trae de regreso al grupo de Fab Five conformado por el icono del cuidado personal Jonathan Van Ness, el diseñador de interiores Bobby Berk, el experto cultural Karamo Brown, el maestro gastronómico Antoni Porowski y el gurú de la moda Tan France.

No obstante, está será la última entrega de la serie ganadora del premio Emmy en la que participará Bobby Berk, es decir, que para la novena temporada, que se realizará en Las Vegas, los Fab 5 contarán con un nuevo integrante.

Entonces, ¿cuál es la razón por la que el diseñador de interiores ya continuará en “Queer Eye”, que cuenta con seis episodios desarrollados una vez más en Nueva Orleans, Luisiana?

Los Fab 5, incluido Bobby Berkm en el afiche promocional de la temporada 8 del reality "Queer Eye" (Foto: Netflix)

¿POR QUÉ LA TEMPORADA 8 DE “QUEER EYE” SERÁ LA ÚLTIMA DE BOBBY BERK?

En noviembre de 2023, Bobby Berk anunció su “necesaria” partida del reality de Netflix a través de una emotiva publicación en su cuenta de Instagram. “El amor que he recibido de ustedes durante los últimos 6 años ha sido absolutamente surrealista. Ustedes nos sintonizaron y fueron fanáticos dedicados y juntos pudimos compartir los poderes curativos del diseño. De ti aprendí todo sobre la bondad, el amor y la aceptación y eso ha cambiado mi vida para mejor”.

“La forma en que me abrazaste y me aceptaste tal como soy es algo que realmente llevaré conmigo por el resto de mi vida. A lo largo de estos años, ustedes, los fanáticos acérrimos de ‘Queer Eye’, han compartido conmigo muchas historias sobre cómo el programa ha tocado sus vidas y no podría estar más agradecido con todos y cada uno de ustedes por ser lo suficientemente valientes para compartir sus experiencias”, agregó.

También indicó que “no ha sido una decisión fácil con la que estar en paz, pero sí necesaria”. Además, prometió volver a estar cerca de sus seguidores. “Me verás más muy pronto”. ¿Significa que tiene otro proyecto?

Por su parte, Netflix compartió un comunicado: “Apreciamos el corazón y la dedicación que Bobby Berk aportó a ‘Queer Eye’ durante ocho increíbles temporadas. Siempre será un miembro de la familia Fab Five y le deseamos lo mejor”.

La imagen que Bobby Berk utilizó para despedirse del reality "Queer Eye" en su temporada 8 (Foto: Bobby Berk/ Instagram)

¿Problemas con los Fab 5?

De acuerdo con US Weekly, una fuente le reveló que Bobby Berk “no estaba en sintonía con el elenco… Su corazón no estaba en eso y el resto del elenco comenzó a resentirse con él por eso”.

No obstante, el resto del FB Five solo ha expresado su cariño y buenos deseos a su compañero de “Queer Eye”. “Somos #ForeverTheFab5 pase lo que pase”, comentó Karamo Brown. “¡Estoy a punto de ser la puerta de Netflix y enviarles correos electrónicos diciéndoles que no puedes irte! ¿Quién viene conmigo?”