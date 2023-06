¿Quién era Cupcake en “Mask Singer 3″? En el programa de Antena 3, emitido el miércoles 14 de junio, vimos a cuatro máscaras batirse a duelo: “Cupcake”, “Gorila”, “Hada” y “Bebé”. Cada presentación estuvo llena de diversión y muchas pistas sueltas para el público y los jurados.

La sexta gala de “Mask Singer 3″ era la última oportunidad en la que se podía pulsar el delatador. Por lo que Ana Obregón, Javier Calvo, Javier Ambrossi y Mónica Naranjo no quisieron desaprovechar esta ocasión y una de las máscaras finalmente tuvo que revelar su verdadera identidad.

Fue así que los investigadores, junto a Anabel Alonso que se encontraba como invitada, decidieron pulsar el delatador para desenmascarar a “Cupcake”. ¿Quién es la celebridad detrás del personaje de “Mask Singer 3″? Aquí te lo contamos.

La sexta gala de “Mask Singer 3″ era la última oportunidad en la que se podía pulsar el delatador (Foto: Antena 3)

¿QUIÉN ERA CUPCAKE EN “MASK SINGER 3″?

Ana Milán era Cupcake en “Mask Singer 3″. Los cinco investigadores tenían claro quién se encontraba debajo de la máscara más dulce del concurso, por lo que decidieron pulsar el delatador.

Si bien inicialmente las apuestas estaban muy alejadas al perfil de la actriz española, finalmente el jurado de “Mask Singer 3″ acertó con la identidad de Ana Milán. Así, ella se quedaba a las puertas de la semifinal de la tercera temporada de “Mask Singer” a la que pasaron Gorila, Hada y Bebé.

Ana Milán trató de despistar al jurado con un juego de voces en sus presentaciones, pero tras interpretar el Barbie Girl tanto con voz masculina como femenina, quedó al descubierto.

Ana Milán era Cupcake en “Mask Singer 3″ (Foto: Ana Milán/ Instagram)

“Hoy es el último día que le podemos dar al delatador y creo que lo tenemos claro, ¿venís conmigo y le damos?”, dijo Javier Calvo. Es por ello que los cinco investigadores pulsaron el botón para desenmascarar a la actriz española.

“¡Amigooos! ¡Qué bien me lo he pasado, por la oportunidad de observar sin ser observado!”, dijo Ana Milán tras quitarse la máscara durante el show.

¿QUÉ HIZO ANA MILÁN PARA EVITAR SER DESCUBIERTA EN “MASK SINGER”?

Ana Milán confesó que trató de hacer todo lo posible para que no la descubrieran facilmente, ya que algunos investigadores la conocían muy bien. “Sabía que entraba en terreno minado, por los Javis, Mónica y Arturo. Le pido perdón a mi terapeuta porque no se lo he contado”.

De hecho, la actriz de “Descarrilados” usó una buena estrategia para confundir al jurado: en cada presentación se valió de un juego de voces que hacía muy difícil averiguar quién era.

“Yo grabé las dos primeras canciones con voz de tío y me quedé sin voz al día siguiente”, afirmó Ana Milán, quien también tuvo que soportar el gran peso del disfraz de Cupcake. “Aún tengo una contractura. Me he lesionado el trapecio, porque la tetera ejercía un peso que yo tenía que regular”.

Durante su explicación, según Antena 3, la actriz española afirmó que cuando se quedaba quieta tenían que ponerle “unas sillas porque el traje pesa como siete niños”. Sin duda, un gran esfuerzo físico.