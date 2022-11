A Alicia Peña la audiencia española conoció cuando defendió a su marido Jorge Pérez en la edición de “Supervivientes” que ganó el guardia civil. Allí también se hizo famosa en redes sociales. Desde entonces la pareja se habría mostrada como un sólido matrimonio; sin embargo, a raíz de un video donde el padre de sus hijos es pillado con su compañera Alba Carrillo, muchos son los que hablan de crisis en la pareja.

El tema está dando mucho de qué hablar. No por parte de Alba, quien está soltera y no tiene que rendirle cuentas a nadie, sino porque el ganador de “Supervivientes” siempre ha presumido a su familia y de ser un marido perfecto. Lo cierto es que la más afectada en todo esto ha sido su mujer. Pero ¿quién es Alicia Peña? A continuación, algunos detalles sobre ella.

¿QUIÉN ES ALICIA PEÑA?

Alicia Peña Humada se dedica profesionalmente a ser coach motivacional, tal como reflejan los videos que sube en donde habla de crecimiento personal, de cómo alcanzar el éxito o de cómo conectar con el súper poder interior que todos llevamos dentro.

Alicia Peña también es escritora (Foto: Alicia Peña / Instagram)

La pareja de Jorge Pérez se define como “mentora de héroes inolvidables” y lo cierto es que sus directos tienen mucha repercusión y se ha ganado la fama de ayudar a sus seguidores y de tener la capacidad de levantarles el ánimo con sus conocimientos.

Además de sus charlas por transmisiones en directo desde su casa, Peña Humada también da conferencias a nivel institucional por toda España. Íntimamente ligado a su perfil de coach está su trabajo como escritora por el que tiene en el mercado varios libros con temática de autoayuda: “Tú eres tu súper poder”, “Domino mi poder” y “La victoria del superhéroe”.

Alicia Peña se dedica profesionalmente a ser coach motivacional. Aquí está en una de sus conferencias (Foto: Alicia Peña / Instagram)

El sueño de ser voluntaria en África

En su afán por ayudar a los demás, reveló que tiene en mente cumplir un gran sueño, aunque ahora no sea el mejor momento por su situación familiar. No solo por el escándalo que envuelve a su marido, sino que, a mediados de 2022, se convirtió nuevamente en madre del pequeño Marlon. No obstante, tiene la intención en un futuro de viajar a África modo voluntariado porque allí hay mucha necesidad, tal como ella misma explicó en uno de directos vía Instagram.

Madre todoterreno

Su familia es lo que la tiene totalmente enamorada. Actualmente residen en Madrid y, aunque ahora se dude de su idílico matrimonio, lo cierto es que junto a Jorge siempre han demostrado un buen equilibrio a la hora de educar a sus cuatro hijos en unos valores sólidos. Tras casi doce años casados y con una bonita historia de amor detrás, Martina, Mario, Marcos y Marlon son su prioridad y para los que se desviven.

Alicia Peña, Jorge Pérez y sus hijos en una sesión de fotos (Foto: Alicia Peña / Instagram)

EL ESCÁNDALO DE JORGE PÉREZ CON ALBA CARRILLO

Jorge Pérez y Alba Carrillo fueron captados dándose en beso durante la fiesta por Navidad de Unicorn, la productora de varios programas de Mediaset. Las imágenes se hicieron pública y desataron la polémica entre los dos colaboradores.

Tras las imágenes, Carrillo sufrió un linchamiento en redes.