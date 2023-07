Sin duda alguna, “Los 50″ viene poniendo al límite a sus participantes, quienes no esperaban que las eliminaciones se iniciaran ni bien se estrenó el reality, situación que ha generado la atención del público que busca conocer más sobre las celebridades que forman parte de él. Una de las convocadas es Ana Parra, una mujer que tiene experiencia en formatos televisivos de competencia física. Si aún no sabes mucho sobre ella, no te preocupes que en los siguientes párrafos te contamos más.

Cabe señalar que la ambiciosa producción de Telemundo llegó el 18 de julio de 2023 y se emite de lunes a viernes. La dinámica semanal precisa que de esos cinco días, dos son de eliminación, así que los más fuertes quedarán y lucharán por ganar los 350 mil dólares de premio.

Ella es una competidora muy fuerte que forma parte de "Los 50" (Foto: Ana Parra / Intagram)

1. DATOS PERSONALES DE ANA PARRA

Nombre completo: Ana María Parra

Ana María Parra Lugar de nacimiento: Valle del Cauca, Colombia

Valle del Cauca, Colombia Nacionalidad: Colombiana

Colombiana Cumpleaños: 11 de octubre

11 de octubre Año de nacimiento: 1995

1995 Edad: 27 años

27 años Estatura: 1.72 m

1.72 m Instagram: @anaparra_7

@anaparra_7 TikTok: @anaparra_7

2. ¿QUIÉN ES ANA PARRA?

Ana Parra es modelo y atleta amauter colombiana conocida por formar parte de Exatlón Estados Unidos. Ahora es integrante de “Los 50″, ambos realities de Telemundo.

La joven tiene miles de seguidores en sus redes sociales, donde sube contenido de su día a día (Foto: Ana Parra / Instagram)

3. DEPORTISTA DESDE TEMPRANA EDAD

Desde temprana edad, ella practica baloncesto, por lo que ha representado a su país en diferentes torneos.

4. ES INGENIERA CIVIL

Ana Parra se graduó como licenciada en Ingeniería Civil en Colombia. Buscando desarrollarse profesionalmente, se muda Boston, pero tuvo que cursar de nuevo la escuela para que pudiera revalidar sus estudios universitarios con el fin de ejercer como ingeniera en Estados Unidos.

"Apaga el gris de tu vida y enciende los colores que hay dentro de ti", escribió en noviembre de 2022 (Foto: Ana Parra / Instagram)

5. TRABAJÓ COMO MESERA

Como quería ejercer su carrera, pero el dinero no le alcanzaba, Parra trabajó de mesera, bartender y modelo, y en sus tiempos libres practicó el deporte que más le gustaba: el basquetbol.

6. INGRESA A “EXATLÓN ESTADOS UNIDOS”

En 2021, la vida de Ana Parra da un giro de 360 grados tras ser convocada para “Exatlón Estados Unidos”, donde formó parte del Equipo Azul en las temporadas 5 y 7. A pesar de que era muy competitiva, una lesión la dejó fuera cerca de la final: ella se rompió la nariz; cuando regresó al año siguiente, otro accidente durante las galas la llevaron a retirarse, pues requería de una operación a la rodilla.

Durante su paso por "Exatlón Estados Unidos", donde se ganó el cariño de la gente (Foto: Ana Parra / Instagram)

7. ¿ANA PARRA TIENE PAREJA?

Sí, Ana Parra tiene pareja. Ella está casada con Jason Ruiz con el que comparte muchos viajes y aventuras. Ambos viven en Miami.

8. ¿ANA PARRA TIENE HIJOS?

No, Parra aún no tiene hijos. Por ahora, la joven está disfrutando de sus días al lado de su esposo.

Una imagen llena de felicidad del día que se casó (Foto: Ana Parra / Instagram)

9. VIDA FITNESS

Ana lleva una vida fitness, tal como lo muestra en sus redes sociales, donde sube fotos y videos de sus exigentes rutinas. Como resultado tiene una figura muy trabajada.