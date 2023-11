Una mujer fuerte y con carácter, así es Athenea Pérez, la representante de España en Miss Universo 2023, certamen que se celebrará este 18 de noviembre. Su elección, el pasado 1 de julio, además de llenar de alegría a la joven y sus seres queridos, estuvo marcada por la polémica, toda vez que fue víctima de ataques racistas por su color de piel. “Nací y me crie luchando. Hoy no va a ser la excepción”, había escrito poco antes de la gala, donde finalmente fue la vencedora.

Pero ¿quién es esta reina de belleza que no ha dudado en poner un alto a las personas que la atacan? En los siguientes párrafos te damos datos sobre esta candidata que le ha dicho a sus críticos: “Soy la nueva España, represento a un poco a la diversidad y a la multiculturalidad que hay”.

Miss España 2023 derrochando elegancia con este traje sastre blanco (Foto: Athenea Pérez / Instagram)

1. DATOS PERSONALES DE ATHENEA PÉREZ

Nombre completo: Athenea Paulinha Pérez Nsué

Athenea Paulinha Pérez Nsué Lugar de nacimiento: Murcia, España

Murcia, España Nacionalidad: Española

Española Cumpleaños: 6 de mayo

6 de mayo Año de nacimiento: 1996

1996 Edad: 27 años

27 años Estatura: 1.77 m

1.77 m Medidas: 84 – 63 – 92

84 – 63 – 92 Instagram: @atheneaperezn

@atheneaperezn TikTok: @athenegra

2. ¿QUIÉN ES ATHENEA PÉREZ?

Athenea Pérez es Miss España Universo 2023. Ella es una modelo y apasionada del deporte desde que era niña. Si bien, los ataques racistas tras su coronación han dividido a mucha gente, la reina de belleza reconoce que desde hace años sufre discriminación por el color de piel.

Con este vestido rojo, la candidata muestra su lado más sensual (Foto: Athenea Pérez / Instagram)

3. SUS RAÍCES

Su padre es de España y su madre de Guinea Ecuatorial, y pese a que ella nació en el país europeo, no entiende el motivo de los ataques. “Llevo viviendo en Murcia toda mi vida. Sé cuál es el tono de mi piel, pero no me percato. Lo naturalizo, así que cuando vi todos esos comentarios me sorprendí. No estoy acostumbrada a verme diferente”, dijo en una entrevista a La7.

4. SINTIÓ EL RACISMO DESDE QUE ERA NIÑA

Cuando ingresó a la etapa escolar, Athenea se dio cuenta de los comentarios racistas hacia ella y su mamá. “Desde pequeña, mi madre me ha inculcado que no debo sentirme menos por un insulto racista, ya que reflejan únicamente la mentalidad y las carencias, tanto culturales como de educación, que tiene la persona que los hace. Pienso que si me insultan por mi color de piel es porque no tienen otra cosa por la que hacerlo. Y eso es porque lo estoy haciendo bien en la vida”, dijo a La Razón.

Una mirada que enamorada a todos sus seguidores (Foto: Athenea Pérez / Instagram)

5. LA GIMNASIA ES UNA DE SUS PASIONES

Desde que tenía 4 años, Athenea practica gimnasia rítmica, deporte que lo ha dejado hace un tiempo por otras actividades que debe cumplir. “Hace 20 años cree cambios sin saberlo. Fui una de las primeras chicas racializadas en entrar en los conjuntos regionales de gimnasia rítmica y siempre he luchado para ser una referente para las generaciones futuras”, dijo en El programa de Ana Rosa.

Pero tuvo que dejar de practicarlo de forma constante; es más, en una publicación, ella aparece haciendo ejercicios con una pelota y escribió: “Mi yo en su máximo exponente. Lástima que todo tenga que acabar. Haber dejado la rítmica hace años sigue siendo la peor de las rupturas de mi vida, sin lugar a duda”.

La reina de belleza practicando gimnasia rítmica, deporte que dejó de practicar hace un tiempo (Foto: Athenea Pérez / Instagram)

6. SIEMPRE LE GUSTÓ MODELAR

Otras de las actividades que le encantaban desde que era niña a Athenea fue el modelaje, algo que comenzó de forma inesperada: “Acompañé a una amiga a un concurso de la agencia Monroe Models y me presenté con ella para que no fuera sola, y quién me iba a decir a mí que iba a acabar ganándolo y entrando en esta firma”, menciona a La Verdad. Gracias a su trabajo como modelo viajó a diferentes países y se convirtió en la imagen de algunas marcas.

7. TIENE UNA CARRERA, PERO NO DESCARTA EL MUNDO DE LA COMUNICACIÓN

Pérez estudió Marketing y Publicidad en la Universidad Nebrija de Madrid, aunque no descarta ingresar al mundo de las Comunicaciones. “Si alguien llama a mi puerta o me da la oportunidad de llamar a la suya para intentar participar en los medios de comunicación, me gustaría debatir sobre temas importantes dando mi opinión o participando en algún tipo de programa. Es algo que me encantaría, me haría muy feliz. No únicamente la televisión, también la radio. Me gusta muchísimo. Me sentiría muy cómoda en ese entorno y entrevistando a personalidades”, manifestó a Hola.com

Si bien, destaca por su cabello rizado, aquí luce espectacular con esta peinado (Foto: Athenea Pérez / Instagram)

8. CERTÁMENES DE BELLEZA EN LOS QUE PARTICIPÓ

En junio de 2013, Pérez representó a Murcia en Miss World Spain 2013. No clasificó.

En septiembre de 2019, Athenea representó a Murcia en Miss Universo España 2019, pero quedó como primera finalista.

El 1 de julio de 2023, Pérez representó a Murcia en Miss España 2023 y ganó. Ahora compite en Miss Universo 2023.

9. ¿ATHENEA PÉREZ TIENE PAREJA?

Sí. Athenea Pérez sí tiene pareja. el nombre de su novio de Pablo, con el que lleva cinco años de relación.

"Sigo concentrada sin perder ni un segundo de vista mi objetivo. Segunda corona universal para España. Voy por ti [a la corona]", escribió el 22 de octubre de 2023 (Foto: Athenea Pérez / Instagram)