“Maroon 5″, la banda liderada por Adam Levine, es una de las agrupaciones musicales más importantes de los últimos años, responsables de exitosos temas musicales y colaboraciones con reconocidos artistas.

Sin embargo, recientemente el vocalista del grupo se ha visto envuelto en una polémica por la aparición de Sumner Stroh, una popular influencer que acusa al cantante de haber tenido un romance con ella, e incluso mostró algunas pruebas de la supuesta infidelidad del cantante.

Y es que la celeb de Estados Unidos actualmente tiene ocho años de casado con Behati Prinsloo, la madre de sus dos hijos y a quien ha incluido en algunos videos, como “Girls like you”.

¿QUIÉN ES BEHATI PRINSLOO?

Behati Prinsloo Levine es una modelo namibia que ganó notoriedad como modelo de exclusivas líneas como Pink y Victoria’s Secret, con esta última participando de hasta 10 desfiles en los últimos años.

Con 34 años, el valor de los trabajos de Behati bordean los 30 millones de dólares, principalmente por su experiencia en marcas como Prada, Givenchy, Chanel, Christian Dior y Louis Vuitton.

Behati Prinsloo y Adam Levine

La pareja se conoció en 2012, cuando el cantante se había unido a “The Voice” y celebraba el éxito de temas como “Moves Like Jagger” y “Payphone”, mientras que la modelo había sido considerada como “Ángel” de Victoria Secret.

Todo inició cuando el grupo buscaba una modelo para un video musical dispuesta a realizar escenas de acción. Por recomendación de un amigo, ella se presentó y, aunque no fue parte de la producción, continuaron conversando por correo electrónico, hasta que, tiempo después, decidieron conocerse personalmente.

“Fui a Los Ángeles por un trabajo y esa fue la primera vez que nos conocimos en persona”, recordó Behati, quien destacó que en ese momento el músico estaba boxeando. “Abrí la puerta y fue el momento clásico en el que la luz brilla en el estudio oscuro y todos se giraron para mirarme. Tenía puestos guantes de boxeo y vino a abrazarme, fue muy incómodo”, añadió.

Por aquellos años, Adam había terminado una relación con la también modelo de Victoria Secret, Anne Vyalitsyna y se separó de su futura esposa por algunos meses, pero no tardaron en retomar su unión.

“Fue amor a primera vista, fue una locura. Rompimos durante dos meses, nos dimos cuenta de que era la peor decisión, luego volvimos a estar juntos, nos comprometimos y nos casamos”, reveló la modelo a StyleCaster.

Pese al momento incómodo inicial, la química fluyó y no tardaron en iniciar un romance, el cual, años después, terminaría en una romántica pedida de mano.

“No importa qué tan seguro creas que estás. Todavía te arrodillas y simplemente te mareas y piensas, ‘Estoy haciendo esto. Oh, Dios mío’. Y no puedes estar seguro de ello. Es imposible”, recordó Adam en una entrevista.

El cantante se ha mostrado muy unido a su esposa en redes sociales (Foto: Adam Levine / Instagram)

Las hijas con Adam Levine

Tras su matrimonio en junio del 2014, la pareja se alistó para la llegada de su dos hijas, Dusty Rose, que nació en septiembre de 2016, y Gio Grace, que llegó al mundo dos años después, en febrero de 2018.

El cantante fue uno de los más emocionados con los nacimientos, llegando a asegurar a Ryan Seacrest que quiere “tener 100 hijos, más de los que es socialmente responsable”.

En conversación con Ellen DeGeneres, Adam aseguró que, tras el nacimiento de sus hijas, prefiere quedarse en casa. “Estuve trabajando constantemente durante tantos años y soy muy afortunado de poder detenerme en este momento para pasar tiempo con mi nueva familia joven”, confesó.