“Maldita ciudad”: video expone a un furioso Adam Levine después de su criticada presentación en Viña del Mar

Tras la polémica presentación de Maroon 5 en el Festival de Viña del Mar, celebrada el pasado 27 de febrero en Chile, los seguidores de la banda americana han quedado profundamente decepcionados de quienes esperaban que dieran una de las mejores presentaciones de la noche. Como si fuera poco la mala actitud que tuvo el vocalista en el escenario, un nuevo video ha expuesto a Adam Levine no solo insultando el show, sino también a la ciudad que lo recibió.

Unas comprometedoras imágenes dejaron en evidencia el lado soberbio de Adam Levine, vocalista de Maroon 5, quien hasta hace un día era la banda más esperada por los asistentes a la Quinta Vergara, quienes viajaron desde diferentes ciudades del país a presenciar el festival más famoso de Latinoamérica. A través de Instagram y YouTube se han compartido unos videos que muestran el preciso momento en que los músicos se retiran del escenario y se dirigen molestos a la salida del anfiteatro, insultando el festival.

''Esto no es un show, esto es un show de televisión, esto no fue un concierto. Fue un show de televisión de m....'', se escucha decir a un furioso Adam Levine, mientras baja las escaleras junto su equipo para abandonar la Quinta Vergara. Al parecer el intérprete de ‘Moves Like Jagger’ no estaba al tanto de que la presentación sería transmitida en vivo y eso habría desatado su furia, pues a juzgar por el audio, Adam parecía reprocharle lo sucedido a otro hombre.

''Maldita ciudad. Imbéciles'', se escucha decir a Levine en otro video que continúa la primera grabación. Según han informado los medios que estuvieron presentes en el evento, la banda Maroon 5 había solicitado no ser parte de la ceremonia que implica recibir gaviotas, así como evitaron cualquier tipo de interacción con los presentadores.

Adam Levine y su equipo abandonaron el lugar en cuestión de minutos y desde ese momento no se ha sabido más de ellos. Esta noche tienen una presentación en el Estadio Bicentenario de La Florida, en la ciudad de Santiago, y mucho se habla de la actitud que tendrá el público tras escuchar las ofensivas declaraciones del vocalista. Por el momento, las redes sociales son el medio por el cual los fanáticos han dejado salir toda su indignación y, por supuesto, algunos memes.

Fui a ver el Insta de #AdamLevine Desde el 18-O que no veía a Chile unido por una causa. pic.twitter.com/vtaU3kDuZ0 — #JECA 🇨🇱 (@GranDDiosa) 28 de febrero de 2020

Los de Maroon 5 y Adam Levine yéndose de viña pic.twitter.com/iXeVw2OqaJ — franco (@brillamila) 28 de febrero de 2020

Adam Levine al segundo de terminar el show en Viña

pic.twitter.com/xwmXzBJea4 — celeste 🇨🇱 (@louistweon) 28 de febrero de 2020

VIDEO RECOMENDADO

Maroon 5 en el Super Bowl 2019

TE PUEDE INTERESAR

MIRA MÁS VIDEOS

Sebastián Yatra y Tini Stoessel se unen a la fiebre de Tik Tok (21/02/2020)

Natti Natasha se suma a Tik Tok. (Video: Instagram oficial)

Viral: Joven se entera que no ingresó a la universidad mientras grababa un Tik Tok 27/02/2020