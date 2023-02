Recientemente, Biyín y su novio AuronPlay han sido el foco de las críticas luego de que se hiciera una denuncia pública en su contra y se difundieran comentarios que hicieron hace años. Desde entonces, ambos han salido a pedir disculpas y asumir responsabilidad por sus acciones, pero aquí les explicamos en qué consiste toda la polémica.

La controversia surgió luego de que se publicara una entrevista de Ithaisa Suárez en el canal de Axel Blaze16. La mujer era la madre de Yéremi Vargas, el niño que desapareció en Canarias en el 2007.

El problema fue que hubo varias figuras del Internet que se habrían burlado de su situación y la de su hijo.

“Una de ellas era Sara Biyín, que de hecho ahora es muy famosa... Hizo bastante humor negro enfocado hacia mi hijo. Ya le pedí, por favor, que parara. Se reían en grupo y yo tuve que denunciar... AuronPlay me pidió disculpas en ese momento. Las cosas que me ponían eran gravísimas. Esto fue en 2013″, contó.

Sin embargo, esto ocasionó que en redes sociales se difundieran los twits que escribió Biyín durante esa época, que no solo involucraban el caso de Ithaisa, sino que también tenía connotaciones racistas, xenofóbicas y filonazis.

¿QUIÉN ES BIYÍN?

Sara Moledo, más conocida como Biyín, es una conocida streamer y youtuber española, cuyo contenido suele ser jugando videojuegos o reaccionando a algunos videos de cultura popular.

En su cuenta de YouTube tiene más de 814 mil seguidores, mientras que en Twitch tiene 3,1 millones.

Además, mantiene una relación con AuronPlay, otro conocido streamer español que tiene muchos años en el medio.

Biyín es activa en Twitch, YouTube e Instagram, aunque también tiene otras cuentas (Foto: Biyín / Instagram)

DATOS PERSONALES DE BIYÍN

Nombre completo: Sara Moledo

Sara Moledo Apodo: Biyín o BJean

Biyín o BJean Fecha de nacimiento: 21 de septiembre de 1991

21 de septiembre de 1991 Edad: 31 años

31 años Lugar de nacimiento: Galicia, España

Galicia, España Nacionalidad: española

REDES SOCIALES DE BIYÍN

¿QUÉ DIJO BIYÍN SOBRE SUS ACCIONES PASADAS?

En un principio, Biyín realizó un streaming en donde trató de justificar la situación asegurando que sus twits eran humor negro y que eso era común en dicha red social en esa época. Además, aseguró que ella pensaba que había personas detrás de “la funa” (cancelación) y que alguien le podía estar pagando a la madre de Yéremi.

“Es una señora que me acusa de unas cosas que yo no sé si se está equivocando o alguien le está pagando. Llega un punto en que ya no sé ni qué creer. Quiero pensar que esta persona se está confundiendo. Soy muchas cosas en esta vida, pero gilipollas y tonta no lo soy. Sé lo que he hecho y lo que no”, dijo en su primera declaración.

Sin embargo, posteriormente, volvió a salir frente a sus seguidores y pidió disculpas. Admitió que, en su momento, “fue una persona de mierda” y que se merece las críticas por no haber tomado responsabilidad antes.

“Me lo merezco por no haber pedido disculpas y dar la cara en su día. Me lo merezco por nunca haber admitido de una forma tan abierta que era una mierda de persona y que siempre me estaba excusando con ‘no es que hace 10 años’. Pero es que el mensaje que tenía que haber dado es que hace 10 años era una puta mierda de persona”, explicó y dijo que ahora ya no es esa persona.