“Guerreros 2020” es el nuevo reality de competencia de México, estrenado hace poco más de un mes en Canal 5 de Televisa (México) y UniMás de Univision (Estados Unidos). El concurso extremo de dos horas de juegos, contó inicialmente con 20 participantes, divididos en dos equipos. Uno de ellos era Brenda Zambrano.

Brenda Zambrano fue la concursante elegida por el público para que abandonara el exitoso reality show “Guerrero 2020”, pues según dieron a conocer Tania Rincón y Mauricio Barcelata, conductores del programa, la exintegrante del equipo Cobras fue quien menos votos recibió por parte de los espectadores.

Como se sabe, los ‘guerreros’ han sido divididos en dos equipos -‘Leones’ y ‘Cobras’- que a diario tratan de demostrar su fuerza, temperamento y personalidad en una serie de desafíos físicos, sujetos al juicio de un tribunal misterioso e impecable, que llena de suspenso y tensión cada competencia del programa.

Tras la salida de Brenda Zambrano, realicemos un repaso sobre la vida de la influencer, youtuber y estrella de televisión.

Brenda Zambrano fue la concursante elegida por el público para que abandonara el exitoso reality show "Guerrero 2020" (Foto: Instagram/Brenda Zambrano)

¿QUIÉN ES BRENDA ZAMBRANO?

Brenda Zambrano es natural de Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Alcanzó la fama luego de unirse al reality de MTV “Acapulco Shore”, en 2015.

Brenda Alicia Zambrano nació el 13 de junio de 1993, y actualmente es considera una de las celebridades más destacadas del espectáculo mexicano, gracias a sus millones de seguidores en las redes sociales.

¿Su edad? Actualmente, tiene 27 años y mantiene una relación con el modelo peruano Guty Carrera , que también participa de “Guerreros 2020”.

La guapa estrella de televisión decidió incursionar en YouTube y al poco tiempo de abrir su canal “Brenda, Con Límites, ahora sí”, se convirtió en una de las principales influencers de México. En su canal podemos ver videos de retos, tags y vlogs, donde habla un poco de su vida y cuestiones personales.

Lanzó su canal “Brenda, Con Límites, ahora sí” y se convirtió en una de las principales influencers de México (Foto: Instagram/Brenda Zambrano)

Zambrano no ha estado ajena a los escándalos. En 2017 protagonizó uno cuando se grabó ensangrentada luego de ser atacada por una mujer en una discoteca y luego denunció que no la quisieron atender en el hospital.

“Vean como me dejaron en el antro, cuando yo no hice nada. No tengo a quién hacerle de pedo. No porque sea figura pública tengo que aguantar estas humillaciones”, expresó en aquel entonces.

SOBRE SU RELACIÓN CON GRUTY CARRERA

El 27 de julio, la modelo mexicana compartió con sus 3.6 millones de seguidores en Instagram, la primera imagen junto a Guty Carrera . Un par de meses la mexicana dio a conocer en una entrevista para Fox Sports cómo es su hombre ideal, describiéndolo como “Alto, guapo, deportista y con tatuajes”, características del modelo peruano.

FOTOS DE BRENDA ZAMBRANO

Brenda, como gran influencer que es, siempre mantiene activa sus redes sociales, sobre todo su cuenta oficial de Instagram, donde suele compartir imágenes de ella, posando en sensuales bikinis, así como su día a día con su novio. A continuación algunas fotos de la bella Brenda Zambrano.

Brenda Zambrano alcanzó la fama luego de unirse al reality de MTV “Acapulco Shore”, en 2015 (Foto: Instagram/Brenda Zambrano)

Brenda Alicia Zambrano nació el 13 de junio de 1993 (Foto: Instagram/Brenda Zambrano)

En su cuenta de Instagram suele compartir imágenes de ella, posando en sensuales bikinis, así como su día a día con su novio (Foto: Instagram/Brenda Zambrano)

Brenda Zambrano es natural de Ciudad Victoria, Tamaulipas, México (Foto: Instagram/Brenda Zambrano)

Brenda, como gran influencer que es, siempre mantiene activa sus redes sociales (Foto: Instagram/Brenda Zambrano)

Actualmente, tiene 27 años y mantiene una relación con el modelo peruano Guty Carrera, que también participa de “Guerreros 2020” (Foto: Instagram/Brenda Zambrano)

VIDEO RECOMENDADO

Brenda Zambrano y Guty Carrera en “Guerreros 2020″

Brenda Zambrano y Guty Carrera en Guerreros 2020 - OJO