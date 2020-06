“Guerreros 2020” es el nuevo programa de competencia mexicano que fue estrenado este lunes 15 de junio por Canal 5 de Televisa en México y por UniMás de Univision en Estados Unidos. La versión mexicana de “Esto es guerra” está conformada por 20 participantes, divididos en dos equipos, que se están haciendo todo lo posible para superar retos extremos con adrenalina, música, baile e interacción con la audiencia.

Conducido por Tania Rincón y Mauricio Barcelata, “Guerreros 2020” tuvo una gran audiencia el día de su estreno que llegó al millón 457 mil personas, de acuerdo con los números que dio Gil Barrera, el director de la revista TvyNovelas. También la productora, Magda Rodríguez, compartió en sus redes sociales la alegría de que superó a su competencia en un 26%.

Con gran éxito, se entrenó Guerreros 2020 en México por la señal de Televisa. (Foto: Guerreros)

Los ‘guerreros’ están divididos en dos equipos -‘Leones’ y ‘Cobras’- que tratan de demostrar su fuerza, temperamento y personalidad en una serie de desafíos físicos, sujetos al juicio de un tribunal misterioso e impecable, que llena de suspenso y tensión cada competencia del programa.

Los equipos son liderados por la conductora de televisión Macky González en las Cobras y el entrenador atlético Memo Corral en los Leones. Entre los rostros conocidos de la televisión peruana destacaron Nicola Porcella y Guty Carrera, quienes forman parte del programa.

¿QUIÉN ES MACKY GONZÁLEZ, LA CAPITANA DE LAS COBRAS?

El equipo de las ‘Cobras’ está comandado por una vieja conocida de la audiencia mexicana, Macky González, quien ganó Exatlón en el 2018.

A lo largo de su vida, Macky ha estado ligada al deporte, pues su papá Aries González ha sido preparador físico de la Selección Mexicana en varios procesos. Macky es una velocista y atleta que demostró sus cualidades durante el reality de TV Azteca: Exatlón.

Su participación fue más que sobresaliente, pues ganó la competencia en la rama femenil. Tras varios meses saliendo en algunos espacios en televisión, decidió emprender esta nueva aventura en Guerreros 2020.

Macky es muy activa en sus redes sociales, en Instagram tiene alcanzar más de 600 mil seguidores. Ella suele subir varias de sus rutinas demostrado que el deporte en clave en su vida. Sin duda alguna, el equipo de las Cobras está liderado por una gran deportista y no tenemos duda de que es una de favoritas para ganar la competencia.

DEBUT DE NICOLA PORCELLA

El 15 de junio, Nicola Porcella debutó en las pantallas mexicanas en “Guerreros 2020”, pero tuvo un inicio accidentado. Y es que, durante su primer día en el reality, el modelo no solo perdió su primer juego, sino también sufrió una lesión en el tobillo.

Aunque tuvo un buen arranque, el miembro del equipo Las Cobras terminó por tropezar y perdió minutos valiosos de la competencia. Al ser consultado por los conductores, Porcella respondió:

“Un mal movimiento a la hora de caer, se me dobló el tobillo para adentro. Por eso paré un poquito, traté de seguir, está en mi sangre competir, pero al final no me dio el tobillo para poder… Yo he venido acá a competir, lesionado o no”.

