365 DNI se ha convertido en un fenómeno mundial gracias Netflix. Desde que se estreno, la película polaca se ha mantenido en el primer puesto del top 10 de lo más vistos en diversos países, ya que la historia de amor entre Massimo y Laura Biel ha tenido buena acogida y hasta la han comparado con 50 sombras de Grey y la han catalogado como la mejor.

Ambas historias cuentan con escenas sexuales muy comentadas y eso también ha provocado que se inicien las comparaciones entre sus dos protagonistas: Massimo y Christian Grey. Michele Morrone es el encargado de interpretar al protagonista de 365 DNI y Jamie Dornan hace lo propio en la adaptación de la trilogía escrita por E.L. James.

Tanto ha sido el alborotó que se generó que muchos se han comenzado a preguntar sí realmente los dos personajes se parecen, así que en esta nota haremos una lista de comparaciones.

SU PASADO

Los dos personajes cuentan con un pasado un tanto traumático. Aunque la vida de Christian es mucho más dura.

El protagonista de Cincuenta sombras de Grey nació en Detroit (Estados Unidos) y su madre era drogadicta y prostituta y su chulo maltrataba a ambos. El personaje de Dornan, entre otros tratos abusos, sufrió golpes con el cinturón y quemaduras de cigarillo. Cuando su madre murió de una sobredosis él tenía solo cuatro años y pasó cuatro días junto al cadáver antes de que la policía descubriese lo ocurrido. Tras este trágico suceso, Christian fue adoptado por los Grey.

La película 365 DNI no hace referencia a la madre de Massimo, pero sí podemos ver a su padre, líder de una banda de mafiosos, al inicio del filme, justo antes de que muera delante de los ojos del protagonista. Este suceso lleva a Massimo a convertirse en el nuevo jefe de la organización criminal de su padre.

SU TRABAJO

Uno de los elementos comunes entre Christian y Massimo es que ambos tienen mucho dinero. No obstante, sus ganancias no proceden de los mismos servicios.

El protagonista de Cincuenta sombras de Grey es el CEO de una empresa llamada Grey Enterprises Holdings, Inc. que es líder en tecnologías de comunicación, fabricación ecológica y soluciones agrícolas de próxima generación.

Massimo, por otro lado, tiene un oficio ilegal. Es el líder de una banda mafiosa siciliana de la que se convirtió en su jefe tras la muerte de su padre.

SUS GUSTOS SEXUALES

Christian Grey solo practicaba el ‘bondage’ con sus parejas sexuales que eran sus sumisas. El protagonista no tiene intención de enamorarse, así que al inicio de la trilogía, su relación con Anastasia que no vaya más allá del sexo. Además, ya es bien famoso su Cuarto Rojo del Dolor, repleto de juguetes sexuales con los que practicar BSDM.

La dominación también forma parte de las prácticas sexuales de Massimo y el protagonista cuenta con algún que otro juguete en común con Christian Grey. Es el caso de la barra espaciadora a la que Massimo llama “tubo telescópico”. No obstante, este último no es tan peculiar como Christian Grey y no necesita que sus parejas sexuales firmen un contrato.

SU HISTORIA DE “AMOR”

Christian Grey no buscaba una pareja en Anastasia Steele, tan solo alguien con quién poder llevar a cabo sus prácticas sexuales. Pero al final se terminó enamorándose, cansándose y formando una familia con el personaje que interpretó Dakota Johnson.

Massimo, sin embargo, buscó a Laura desde que tuvo una visión de ella cuando estuvo a punto de morir. Una vez que la encontró, en lugar de acercarse a ella teniendo presente la libertad de la protagonista, decidió secuestrarla y darle un año para que se enamorase de él. Algo muy diferente al caso de Christian Grey y Anastasia Steele.

SUS ENEMIGOS

Tanto Massimo como Christian Grey cuentan con algunos enemigos. En el caso del protagonista de Cincuenta sombras de Grey, es Jack Hyde (Eric Johnson). Este personaje vivió en la misma casa de acogida que Christian cuando eran niños y lo odiaba porque fue adoptado por los Grey y él no.

Esto lo llevó a desarrollar un odio por Christian que cuando se vuelve adultos, se convierte en jefe de Anastasia y trata de sobrepasarse con ella, pero al no conseguir nada, en Cincuenta sombras liberadas ataca a Ana como venganza contra Christian.

En el caso de Massimo, sus enemigos también van a por su pareja para hacerle daño. Marcel “Nacho” Matos es el líder de la banda rival del protagonista y en la secuela secuestra a Laura. La sorpresa viene cuando el personaje al que da vida Anna Maria Sieklucka comienza a desarrollar sentimientos por su nuevo captor.

