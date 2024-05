Carolina Pérez es la segunda esposa de José Luis Rodríguez “El Puma”, con quien ha mantenido una matrimonio de más de tres décadas. La pareja, que lleva 25 años, tiene una historia particular sobre cómo se conocieron. A pesar de la fama de su esposo, la mujer ha preferido mantenerse alejada de la vida mediática.

En un mundo de redes sociales, donde el ego y el negocio son el pan de cada día, la esposa de “El Puma” tiene un perfil bajo y solo aparece cuando algún paparazzi o un fan la graba junto al cantante. Aquí te contamos lo que se sabe de Pérez.

1. DATOS PERSONALES DE CAROLINA PÉREZ

Nombre de nacimiento: Carolina Pérez

Lugar de nacimiento: Cuba

Nacionalidad: Cubana

Edad: 56 años

Instagram: No tiene

Carolina Pérez besa en el rostro a su esposo "El Puma" en un concierto (Foto: José Luis Rodríguez / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES CAROLINA PÉREZ?

Carolina Pérez es la segunda esposa de José Luis Rodríguez desde hace más de tres décadas. Tienen una hija, Génesis Rodríguez. La mujer ha preferido mantenerse alejada de los reflectores mediáticos.

3. ¿QUÉ ESTUDIÓ?

Se desconoce si Carolina Pérez hizo estudios superiores después de terminar la educación escolar. Gran parte de su biografía y trayectoria son un misterio para la opinión pública.

4. ¿A QUÉ SE DEDICA?

En medio de los misterios de la vida de Carolina Pérez, se ha dicho que fue modelo. Sin embargo, en los últimos años, solo se la ha visto junto a su esposo, José Luis Rodríguez.

5. ¿CÓMO CONOCIÓ A “EL PUMA” RODRÍGUEZ?

José Luis Rodríguez contó que vio por primera vez a Carolina Pérez cuando ella tenía 14 años, en el local del esposo de su hermana. Cuando tenía 19 años, la invitó a salir.

“Yo conocí a Carolina cuando tenía 14 años, en un local del esposo de su hermana (…). Cuando pasan 4 años, ella estaba en los 19, tuvo un percance. (…) Ella no sabía quién era yo, pero yo sí me acordé de ella cuando la vi”, dijo el cantante en una entrevista a Yordi Rosado.

El artista contó a profundidad, en una entrevista con el Canal 13 de Chile, sobre la anécdota cuando se reencontró con la joven. “No había comido para nada, estaba en ayunas y se tomó una copa de champaña, y se mareó un poco. Yo estoy bailando y ella se sorprende de que me conozca toda la gente porque ella no me conocía”, dijo.

Agregó que la llevó a su casa y le pidió su número. Aunque no lo anotó, el intérprete asegura que, al despertar al día siguiente, tenía la serie de números en la cabeza. Llamó a su futura esposa, 26 años menor que él, para invitarla a comer.

Carolina Pérez y el "Puma" en una instantánea para el recuerdo (Foto: José Luis Rodríguez / Instagram)

6. SU MATRIMONIO

Carolina Pérez se casó con “El Puma” Rodríguez en 1996, diez años después de tener una relación sentimental. Cuando pisaron el altar, la pareja ya tenía a su hija Génesis Rodríguez, quien se ha hecho una trayectoria como actriz.

7. SUS REDES SOCIALES

Carolina Pérez no tiene cuentas oficiales en redes sociales, y tampoco se sabe si tiene algún perfil privado en la red. Las fotografías y videos que se tienen de ella vienen de los Instagram de su esposo José Luis Rodríguez y de su hija Génesis Rodríguez.