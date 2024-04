Tras haber conquistado todo tipo de escenarios a nivel mundial, José Luis Rodríguez, más conocido como ‘El Puma’, aceptó formar parte de un gran desafío: integrar las filas de la tercera temporada de “Top Chef VIP”, el reality culinario en el que 20 famosos demostrarán los buenos cocineros que son o al menos lo intentarán. ¿Qué tan bien sabrá manejar los fogones el intérprete de “Voy a perder la cabeza por tu amor”? Eso lo sabremos en mayo de este 2024, cuando se enciendan las luces y las cocinas del show de Telemundo. A raíz de la participación del artista, te contamos quién es y datos que deberías conocer sobre él, así que presta mucha atención.

“Una de las cosas que me interesa mucho en mi vida es la alimentación, uno es lo que come, yo fui vegetariano por 30 años y me aburrí. Estoy aquí para aprender y enseñarle a ustedes lo que yo sé lo que ustedes no saben. Yo traigo para esta temporada de Top Chef VIP: ganas de que no me voten la primera semana, ganas de compartir con ustedes lo poco que sé, quiero aprender más de lo que yo sé. Yo no sé si tengo en mi mente ser el ganador de esta competencia, pero quiero divertirme y que ustedes, a lo mejor, conozcan un poco de mí en el arte culinario que no sé todavía”, señaló en su presentación para redes del programa.

"¡Agárrense de las manos! porque El Puma llegó a Top Chef VIP 3", así presentaron a José Luis Rodríguez (Foto: Telemundo)

1. DATOS PERSONALES DE JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ

Nombre completo: José Luis Rodríguez González

Más conocido como: El Puma

Lugar de nacimiento: Caracas, Venezuela

Nacionalidad: Venezolana

Cumpleaños: 14 de enero

Año de nacimiento: 1943

Edad: 81 años

Instagram: @elpumaoficial

X: @SoyElPuma

Facebook: Jose Luis Rodriguez El Puma

"Son días de reflexión, de saber y recordar que el Señor se entregó para salvarnos y darnos la esperanza en su pronta resurrección", escribió para Semana Santa de 2023 (Foto: José Luis Rodríguez / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ‘EL PUMA’?

José Luis Rodríguez ‘El Puma’ es un cantante, actor, presentador de televisión, empresario y productor musical venezolano, que ha conquistado diversos países gracias a su talento. Tiene innumerables canciones, muchas de ellas que han sido un éxito y siguen sonando hasta la actualidad, hecho que lo han convertido en una leyenda de la música.

3. ¿POR QUÉ LE DICEN ‘EL PUMA’?

El artista dio a conocer en varias entrevistas que su apodo surgió en su etapa como actor. Resulta que cuando protagonizó la novela “Una muchacha llamada Milagros” (1973-1974), interpretó a un personaje al que llamaban ‘El Puma’, el cual se ganó el cariño del público y por el que era recordado. Debido a ello, decidió adoptar este sobrenombre en su carrera musical.

Una de las cosas que le gusta al artista es encontrarse en su estudio (Foto: José Luis Rodríguez / Instagram)

4. TENÍA UNA NUMEROSA FAMILIA

José Luis Rodríguez nació en la Parroquia Santa Rosalía en la ciudad de Caracas. Es el último de sus once hermanos, cuyos padres eran el comerciante español José Antonio Rodríguez y la ama de casa venezolana Ana González. Cuando él tenía seis años, murió su progenitor y se quedó solamente con su madre, pero las cosas se complicaron.

5. EXILIADO DE VENEZUELA

A raíz de que la madre de José Luis era activista del partido Acción Democrática durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, ella junto a sus hijos menores, entre los que estaba ‘El Puma’, decidió exiliarse en Guayaquil, Ecuador.

Cuando el cantante venezolano José Luis Rodríguez dio una conferencia de prensa en Caracas el 21 de octubre de 2008 en conmemoración de sus 40 años de carrera (Foto: Juan Barreto / AFP)

6. ESTUDIÓ ELECTRICIDAD

Años después, retornó con su madre a Venezuela, donde ingresó en la Escuela Técnica Industrial de Caracas para cursar estudios de técnico electricista.

7. SUS INICIOS COMO CANTANTE

Sus inicios como cantante se remontan a los primeros años de la década de los 60, primero dando serenatas y posteriormente reemplazando a un vocalista en el grupo juvenil Los Zeppy. Al verlo, cómo se desenvolvía, su amigo José Enrique ‘Chelique’ Sarabia lo lleva a su programa televisivo de aficionados “Media hora con Chelique” para cantar regularmente. Él lo anima a grabar su primer disco como solista. Precisamente en este show, el director de orquesta, músico y arreglista dominicano Luis María ‘Billo’ Frómeta lo descubre en septiembre de 1963 y lo contrata como cantante en su orquesta Billo’s Caracas Boys, donde permanece por cuatro años.

Asimismo, logra presentarse como solista en el 1º Festival de la Fundación del Niño (1965), en el que interpreta “Amor, laurel y luz”, y en 1966 participa nuevamente en el certamen con “Caracas de Ayer”.

El Puma durante el concierto "Venezuela Aid Live", organizado para recaudar fondos para los esfuerzos de ayuda de Venezuela en el Puente Internacional Tienditas en Cúcuta, Colombia, el 22 de febrero de 2019 (Foto: Raúl Arboleda / AFP)

8. COMIENZOS EN LA ACTUACIÓN Y CARRERA ACTORAL

A la par, José Luis Rodríguez también incursiona en el mundo de la actuación, primero hace una muy breve aparición en la película “Cuentos para mayores” y luego en la comedia musical “Cantando llega el amor”, donde conoce en 1965 a la joven cantante y actriz Lila Morillo, quien se convertiría en su esposa al año siguiente.

En 1967, debuta como actor de telenovelas con “Donde no llega el sol”. Las telenovelas en las cuales participó comienzan a darle una nueva figuración artística debido a que se difundían con facilidad en el mercado internacional. Otras producciones de las que formó parte son: “La señorita Elena” (1975), “Tormento” (1977), “Sangre Azul” (1979), “Siempre en domingo” (1984), “Piel” (1992), entre otras.

La vez que Cecilia Bolocco presentó su nuevo show junto al cantante José Luis Rodríguez en Santiago, el 21 de septiembre de 2005 (Foto: Martín Bernetti / AFP)

9. CARRERA COMO SOLISTA

En octubre de 1966, decide continuar su carrera como solista y a finales de ese año firma su primer contrato discográfico con la productora de discos Velvet, por lo que graba en diciembre su primer LP titulado “José Luis...favorito!”. Esto lo llevó a ganar el premio Guaicaipuro de Oro como Cantante del Año. Participó en el tercer Festival del Niño del 1967 con el tema “Te Quiero” y al año siguiente, saca su LP “Lo Romántico de José Luis”.

Casi todas la canciones que sacó ‘El Puma’ se convirtieron en un éxito, y cómo no iba a lograrlo si sus temas abarcaron diversos géneros: pop latino, balada romántica, bolero.

El artista venezolano es muy querido en diversas partes del mundo (Foto: José Luis 'El Puma' Rodríguez / Instagram)

10. UN ARTISTA AL QUE RECONOCIERON SU TALENTO

José Luis Rodríguez ‘El Puma’ recibió el Grammy Latino a la excelencia en noviembre de 2019, en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas.

Asimismo, en febrero de 1980, cuando fue invitado como jurado al Festival de Viña del Mar terminó cantando, lo cual generó gran revuelo, haciendo que le otorguen la Gaviota de Plata, único premio otorgado por el pueblo chileno.

Las canciones de José Luis 'El Puma' Rodríguez fueron un verdadero éxito y suenan hasta ahora (Foto: @thehouseofsuitsmiami / Instagram)

11. HA PARTICIPADO EN REALITIES

‘El Puma’ tiene experiencia en algunos realities, aunque no precisamente como participante. Así tenemos:

“Disco de oro” (2007) como conductor.

“La Voz Argentina” (2012) como coach.

“La Voz Perú” (2013) como coach.

“Canta conmigo” (2022) como jurado.

“Sálvese quien pueda” (docureality de 2023) como invitado.

El venezolano formó parte de varios realities como La Voz (Foto: José Luis Rodríguez / Instagram)

12. TENÍA FIBROMATOSIS PULMONAR

En septiembre de 2014, José Luis Rodríguez reveló que padecía fibromatosis pulmonar, una enfermedad incurable. Debido a su situación, decidió grabar el disco “Directo al espíritu” para hablar de su mejoría. Aunque estaba luchando por salir adelante, le indicaron que sólo podía estar en ciudades a nivel del mar, por lo que no pudo retornar a su natal Caracas.

Como el mal era crónico, recurrió a un doble trasplante de pulmones en diciembre de 2017 en Miami, el cual fue un éxito.

José Luis Rodríguez es un famoso cantante nacido en Venezuela y cuenta con una gran trayectoria en la música (Foto: AFP)

13. LAS ESPOSAS DE JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ

El cantante se casó en dos ocasiones: la primera vez con la cantante y actriz Lila Morillo, a quien conoció en 1965 en el programa televisivo “Esta Noche Billo”. Se casaron en junio de 1966 y tuvieron dos hijas. Los esposos realizaron juntos varias grabaciones de sencillos como “Felicitaciones”, “El pavo de Lila”, “No me quiera tanto”, “El hijo de nadie” y “Liliana”, este último tema en honor a su primogénita. Lamentablemente, se divorciaron 20 años después, en 1986.

El segundo matrimonio de ‘El Puma’ fue con la modelo cubana Carolina Pérez, con quien inició un romance en 1987, pero se casaron casi una década después, en1996. Ellos tienen una hija.

El artista junto a su amada esposa Carolina Pérez (Foto: José Luis Rodríguez / Instagram)

14. ¿QUIÉNES SON LAS HIJAS DE ‘EL PUMA’ Y CÓMO SE LLEVAN CON ÉL?

En total, ‘El Puma’ tiene tres hijas. Dos fruto de su matrimonio con Lila Morillo: Liliana, nacida el 26 de abril de 1967 y a quien los entonces esposos compusieron una canción titulada como su nombre, y Lilibeth que nació el 12 de junio de 1969. Ninguna de las dos tiene una buena relación con su padre; es más, ellas llevan el apellido de su mamá.

Su unión con Carolina Pérez dio fruto a una hija a la que llamaron Génesis, quien nació el 29 de julio de 1987. La última hija del cantante tiene una excelente relación con artista. Él la apoyado e impulsado su carrera como actriz.

José Luis Rodríguez y su hija Génesis Rodríguez en la alfombra roja de la proyección de la película "Casa de mi Padre", en Miami Beach, Florida el 29 de febrero de 2012 (Foto: Paula Bustamante / AFP)

15. ¿JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ TUVO UN HIJO NO RECONOCIDO?

La repentina muerte del cantante y productor Juan José Rodríguez o simplemente ‘El Puma Jr.’ a los 53 años en octubre de 2023, trajo de vuelta un tema que ha sido polémico para el artista, pues muchos aseguran que se trató de su verdadero hijo al cual no reconoció, aunque él jamás lo aceptó y mencionó que era su sobrino.

Según sus propias palabras, en 2018, reveló que fue criado por la madre del artista, quien le puso de pequeño el sobrenombre ‘Pumita’. No sólo ello, contó que tuvo una buena relación con la primera esposa del cantante, Lila Morillo, y sus hijas Liliana y Lilibeth.

Juan José Rodríguez se hacía llamar "El Puma Jr.", pues afirmaba ser hijo del reconocido cantante venezolano (Foto: El Puma Jr. / Facebook)