Las miradas cómplices y el baile de una bachata, que se convirtió en viral, hicieron que todo el mundo comience a especular sobre la vida sentimental de Ester Expósito, a quien ahora relacionan con la estilista Nini Vélez. ¿Será que entre ellas se inició un noviazgo? Aunque los rumores vienen y van, ninguna de las dos se ha pronunciado al respecto. Sea cierto o no que la joven conquistó el corazón de la actriz española, el que menos busca conocer quién es ella. Si tampoco lo sabes, tranquilo, que a continuación te damos algunos datos.

Cabe precisar que las preferencias sexuales de la actriz de “Élite” se pusieron sobre el tapete, luego de que diera a entender que es bisexual en una entrevista a RTVE Playz. “La mayoría de escenas que me toque hacer espero que sean con hombres o mujeres por los que no sienta nada, de amor digo... porque me enamoro de todos”, indicó.

Ester Expósito en una sesión fotográfica de la película 'Perdidos en la Noche' en la 76ª edición del Festival de Cine de Cannes en Cannes, sur de Francia, el 19 de mayo de 2023 (Foto: Loic Venance / AFP)

1. DATOS PERSONALES DE NINI VÉLEZ

Nombre completo: Nini Vélez

Nini Vélez Lugar de nacimiento: México

México Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Instagram: @ninivelez_

Ella es la joven que habría cautivado a la actriz española (Foto: Nini Vélez / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES NINI VÉLEZ?

Nini Vélez es una estilista mexicana, encargada de coordinar los atuendos editoriales y televisivos de artistas, entre ellos Ester Expósito.

3. ¿QUÉ LE GUSTA?

Además del trabajo que realiza, a ella le gusta la fotografía, la moda y la música, las cuales fusiona durante su trabajo de styling para las celebridades.

La mexicana tiene varias pasiones (Foto: Nini Vélez / Instagram)

4. CONOCIÓ A ESTER EXPÓSITO EN “BANDIDOS”

Su amistad data de hace dos años. Se conocieron en “Bandidos”, serie que se anunció en 2022 y llegó este 2024. Mientras que Ester Expósito formaba parte del elenco, Nini Vélez pertenecía al equipo de estilismo de los actores.

5. ¿CÓMO ES LLAMADA POR ESTER EXPÓSITO?

A raíz de la gran confianza y amistad que se tienen, Ester Expósito llama a Nini Vélez con el apodo de Niniana.

Su forma de ser habría conquistado a Ester Expósito (Foto: Nini Vélez / Instagram)

REACCIÓN EN REDES SOCIALES POR EL SUPUESTO ROMANCE ENTRE ESTER EXPÓSITO Y NINI VÉLEZ

Luego de la circulación del video del baile de la canción “El malo”, de Romeo Santos, los mensajes no faltaron. ¿Qué escribieron los seguidores de la actriz?

“Qué suerte tienen algunas”, “Mi esposo acaba de ver el video y está destrozado”, “Viendo cómo todos quieren tener de novia a Ester Expósito y ella ya tiene una”, fueron algunas de las reacciones.

La española junto a Nini bailando la bachata "El malo" (Foto: Ester Expósito / TikTok)

MIRA EL CLIP DE LA BACHATA QUE BAILARON ESTER EXPÓSITO Y NINI VÉLEZ

ester expósito y su novia estoy flipando eh pic.twitter.com/oQgZELIVLV — ju 𓃰 (@juditstrong) March 24, 2024