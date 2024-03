Después de las malas experiencias que todos pasamos en el aspecto sentimental, muchos ya no vuelven a creer en el amor, pues piensan que jamás llegará a ellos esa persona especial; sin embargo, la vida se encarga de poner a alguien correcto en nuestro camino. Esto le ocurrió a Chiquis Rivera, quien encontró al hombre ideal, tal como ella lo ha mencionado en varias entrevistas, ya que califica a Emilio Sánchez como detallista, caballero, profesional en su trabajo y mucho más. Debido a que sabemos poco de la pareja de la primogénita de Jenny Rivera, a continuación, te contamos quién es; así que presta mucha atención.

Cabe mencionar que ambos se comprometieron en mayo de 2023, por lo que los preparativos para una boda de ensueño ya se realizan. Aunque no se tienen datos sobre este mágico momento, de lo que estamos seguros, es que el amor reinará en el hogar de ambas celebridades que se llevan por casi siete años de diferencia; toda vez que la artista tiene 38 años.

La pareja se lanza miradas cómplices que reflejan todo el amor que sienten el uno por el otro (Foto: Emilio Sánchez / Instagram)

1. DATOS PERSONALES DE EMILIO SÁNCHEZ

Nombre completo: Emilio Sánchez

Emilio Sánchez Cumpleaños: 28 de mayo

28 de mayo Año de nacimiento: 1992

1992 Edad: 31 años

31 años Radica en: Los Ángeles, California

Los Ángeles, California Instagram: @emiliosanchez

2. ¿QUIÉN ES EMILIO SÁNCHEZ?

Emilio Sánchez es el futuro esposo de Chiquis Rivera. Él es un fotógrafo especialista en retratar a celebridades.

3. SU FAMILIA

El papá de Emilio Sánchez es filipino, mientras que su madre es mexicana, ambos se conocieron en Santa Mónica, California. “Soy mitad (filipino) y mitad (mexicano)”, señaló en una foto de sus progenitores.

Ellos disfrutan de los viajes y disfrutan de la compañía del otro (Foto: Chiquis Rivera / Instagram)

4. ES FOTÓGRAFO

Él es un reconocido fotógrafo profesional que retrató a varias celebridades como Becky G, Canelo Álvarez, OhGeesy, Yg, Kobe Bryant, entre otros.

5. QUISO SER BOXEADOR

Emilio Sánchez tenía en mente convertirse en boxeador, pero cuando agarró la cámara fotográfica se dio cuenta que lo suyo era capturar momentos importantes.

6. INCURSIONÓ COMO EMPRESARIO

El año 2021, Emilio se convirtió en empresario, ya que inauguró su taquería Tacos af en Los Ángeles. Se sabe que en la actualidad está cerrada.

7. DIRIGIÓ UN VIDEO MUSICAL

Sánchez también fue el director del video musical “Quiero amanecer con alguien”, de Chiquis Rivera. Respecto a ese tema, la cantante señaló que era la primera canción de amor que cantaba, algo que se convertía en muy especial para su vida.

8. LE PIDIÓ MATRIMONIO A CHIQUIS EL DÍA QUE ÉL CUMPLIÓ AÑOS

En su cumpleaños, en mayo de 2023, Emilio Sánchez dejó de lado sus festejos para arrodillarse y pedirle matrimonio a Chiquis Rivera, quien se mostró muy emocionada y aceptó. Tras recibir una respuesta afirmativa, él señaló que ese había sido el mejor y más romántico cumpleaños de toda su vida.

9. CHIQUIS LO LLAMA “EL CHICO DE LOS OJOS LINDOS”

Cuando Chiquis sacó su libro “Invencible”, describió a su novio Emilio como “el chico de los ojos lindos”; es más, le dedicó emotivas palabras en una entrevista con People en español: “Por primera vez en mi vida te puedo decir que estoy con alguien que siento que sí me acepta cien por ciento por la persona que soy, realmente no me quiere cambiar. Tenemos muy buena comunicación, estamos en la misma frecuencia en el aspecto de que hago mis terapias, él también. Creo que eso nos ha ayudado mucho a comunicarnos bien y cada quien decirnos que es lo que queremos y no queremos en la relación”.

Emilio Sánchez pasa bastante tiempo al lado de su pareja (Foto: Chiquis Rivera / Instagram)

10. ¿FUE AMIGO DE LORENZO MÉNDEZ?

Según Lorenzo Méndez, exesposo de Chiquis Rivera, Emilio Sánchez fue su amigo. “Pues este muchacho era ‘compa’, era amigo se puede decir, pero pues nada, no pasa nada. Él sabía que estábamos juntos; de hecho, su familia fue hasta a mi boda”, señaló en una entrevista con “Suelta la sopa” en agosto de 2022.

11. HACE BASTANTE EJERCICIO

Para mantenerse saludable, el novio de Chiquis va al gimnasio para entrenar. Su lugar habitual es Churchill Boxing Club de Santa Mónica, situado a las afueras de Los Ángeles.

Emilio Sánchez y la artista ejercitándose (Foto: Chiquis Rivera / Instagram)