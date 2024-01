Chiquis Rivera tiene un nuevo abdomen y lo ha mostrado a sus miles de seguidores en redes sociales. La cantante se sometió a una reducción de busto y al tratamiento estético Morpheus para lucir más joven. De esta manera, como toda intervención a la piel, le ha tomado varios días de recuperación para empezar a ver los resultados. La celebridad de Estados Unidos ha entregado ese progreso a sus fans.

Rivera, de 38 años, ha decidido dar un paso más en su bienestar personal, y hasta le ha pagado una liposucción a una amiga cercana llamada Noemí Valdivia. Su reciente incursión en el cuidado de su cuerpo ha sido de mucho aprendizaje.

“Ay que linda! Te quiero. ¡Te tengo! Tenemos esto. Muy feliz por ti. ¡Me encanta ser parte de personas que se convierten en lo mejor de sí mismas! ¡Estoy bien emocionada!”, le escribió Chiquis a su amiga.

Por eso, a través de su cuenta oficial en Instagram, Chiquis ha contado a sus miles de seguidores sobre los cuidados que debe tener después del tratamiento estético, y cómo han empezado a notarse los resultados.

La celebridad de Estados Unidos muestra los resultados de Morpheus en su cuerpo, ante las dudas de sus seguidores en redes sociales (Foto: Chiquis Rivera / Instagram)

¿QUÉ ES EL TRATAMIENTO ESTÉTICO MORPHEUS?

De acuerdo a la clínica Ityos, Morpheus es un tratamiento estético que “rejuvenece la piel y estimula la producción de colágeno”. Además, indica que está aprobada por la FDA y que es “mínimamente invasiva”.

“El tratamiento Morpheus se utiliza para reducir celulitis y las arrugas. También puede utilizarse para tratar la hiperhidrosis, las marcas de acné, estrías y otras cicatrices. Sus resultados son visibles desde la primera sesión y duraderos en el tiempo”, dice la información del centro de salud.

¿CÓMO ES EL NUEVO ABDOMEN DE CHIQUIS RIVERA?

Chiquis Rivera mostró los resultados del tratamiento estético Morpheus que se aplicó en el cuerpo. Para dar un ejemplo de cómo funciona el procedimiento, enseñó parte de su nuevo abdomen, el cual se encuentra menos amoratado que hace algunos días.

“Lista para bañarme, vean la protección que me hice aquí para no mojarme las bubis porque no me las puedo mojar por un mes”, dijo la celebridad en sus redes sociales.

De esta forma, la figura de televisión ha logrado un paso importante para su propio bienestar al tener un rejuvenecimiento a través de Morpheus, además de la reducción de busto.