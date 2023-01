Desde su primera aparición, Chiquis Rivera ha sabido robarse la atención de la prensa, no solo por su talento en la música, sino también por protagonizar polémicos y llamativos momentos, como su coqueto reencuentro con Karol G o su fallida relación con Lorenzo Méndez, de quien se separó tras pocos meses de matrimonio.

En la actualidad, la hija de Jenni Rivera, quien estuvo cerca de ser vetada de los Premios Juventud 2022, ha logrado estabilidad con su relación con Emilio Rivera, esto tras sus romances con figuras como Emilio Sánchez o Mr. Tempo,

Además de su popularidad en televisión, la intérprete de “Abeja Reina” posee una gran cantidad de seguidores en redes sociales, donde acumula más de 5,6 millones de seguidores, con quienes comparte sus proyectos y actividades, además de su radical cambio físico y los varios kilos que ha reducido en los últimos meses.

La hija de Jenna Rivera ha presumido su cambio físico en redes sociales (Foto: Chiquis Rivera / Facebook)

EL CAMBIO FÍSICO DE “CHIQUIS” RIVERA

Sin embargo, el gran cambio físico de Chiquis Rivera no ha sido sencillo, pues no solo se trata de una decisión estética, sino también de salud y por la que ha realizado algunos sacrificios, tal como indicó recientemente en “Ventaneando”.

Durante su conversación con el programa de TV Azteca, la artista negó que se haya sometido a una operación de manga gástrica, sino que ha sido parte de un estricto plan de nutrición.

“Ya no tomo cerveza ni refresco, ya llevo ocho meses que no lo hago y eso te ayuda tanto”, explicó Janney Marín Rivera, nombre real de la celeb de Estados Unidos.

Del mismo modo, Chiquis dejó en claro que no sigue un programa que la limita, sino que opta por comer lo que desea, pero en cantidades pequeñas, con el objetivo de no alterar su dieta.

“Si quiero un pastel, me voy a comer poquito, no todo”, explicó semanas atrás.

LA ENFERMEDAD DE CHIQUIS RIVERA

El aspecto físico, principalmente lo relacionado con su peso, no es un tema nuevo para la joven, quien confesó que padece de hipotiroidismo, una enfermedad que le impide bajar de peso.

“Fui al doctor porque yo decía “hago tanto ejercicio, me cuido, ¿qué está pasando conmigo?’. O sea, ya estaba cansada”, señaló.

Fue así como buscó ayuda con un profesional, quien, tras evaluarla, le explicó que sus problemas de peso se debían una condición médica.

“Me di cuenta de que tenía un problema de la tiroides, así que me dieron medicina y eso me ayudó mucho, con la depresión también, y con lo de las hormonas, hago terapia para balancearlas”, confesó.