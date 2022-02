El libro “Invencible” de Chiquis Rivera ha causado un gran revuelo pues allí, la cantante no solo habla de los conflictos familiares, sino que detalle aspectos desconocidos de su matrimonio con Lorenzo Méndez, con quien sigue casada, pues el proceso de divorcio aún no concluye. Tras la publicación, el artista ha preferido guardar silencio, aunque ahora ha salido al frente para ponerle punto final al asunto.

Según el libro, que cuenta con el testimonio de la hija de Jenni Rivera, Lorenzo Méndez fue su agresor físico y psicológico durante el tiempo que estuvieron juntos en una relación sentimental. Además, deja en claro que el artista era adicto al alcohol y que consumía coca, por lo que tenía esas reacciones con ella.

Luego que se conociera todo el contenido del libro, Méndez habló en el programa “En casa” de Telemundo y tuvo palabras de amor para con Chiquis Rivera, afirmando que la perdona por todo lo que había contado dichas páginas. No obstante, en vista que las críticas hacia él continúan, quiso aclarar que nunca agredió físicamente a la también empresaria.

Las adicciones de Lorenzo habrían hecho que sea agresivo con Chiquis Rivera, seggún la propia artista (Foto: Lorenzo Méndez / Instagram)

LA VERDAD DE LORENZO MÉNDEZ

“En mi vida la he maltratado. Estoy dispuesto a someterme a un detector de mentiras, pero no”, aclaró Lorenzo Méndez al programa “Ventaneando” de TV Azteca. “Cada quien tiene su verdad”, agregó.

El exvocalista de la Original Banda El Limón también aseguró que pretende aclarar públicamente y cuantas veces sea necesario que todo lo que ha dicho su todavía esposa en su libro no es cierto. “Pronto haré una rueda de prensa para platicar sobre eso”, señaló el cantante, dejando en claro también que no quiere alimentar la polémica.

LORENZO MÉNDEZ LE RESPONDE A CHIQUIS RIVERA

Anteriormente, Lorenzo Méndez ya había declarado sobre el polémico libro de la hija de Jenni Rivera, donde también negó cualquier tipo de agresión. “Yo siempre he sido un caballero. ¿Cómo me vería yo peleando con cualquier persona, especialmente una mujer que amé con todo mi corazón? Mi corazón está limpio, mi conciencia está cien por ciento limpia”, fueron algunas de sus palabras.

Chiquis Rivera anuncia y Lorenzo Méndez (Foto: Lorenzo Méndez/Instagram)

¿LEERÁ SU LIBRO?

Al ser preguntado sobre la posibilidad de escribir lo que había escrito su ex, Lorenzo Méndez dejó en claro que prefiere no hacerlo debido a que no es su versión de los hechos. “Yo no he leído el libro ni pienso realmente leerlo, pero pienso que en cada historia hay dos partes. Cada persona tiene su versión, yo tengo mi verdad y ella su verdad”, sostuvo en el programa “En casa”.

SOBRE SU DIVORCIO

Finalmente, sobre el divorcio, Méndez señaló que el proceso está en curso, y consideró que el retraso se debe a un asunto legal más que a conflictos con Rivera. “Ahí va [el divorcio], dándole para adelante. Se está tardando más de lo que esperaba, pero ahí va”, confesó. “Creo que son cosas de abogados. Nosotros dos, creo que no hay nada que pelear”.