En las últimas semanas, se ha estado hablando mucho sobre el libro “Invencible” de Chiquis Rivera, en el que cuenta varios pasajes de su vida, incluyendo la etapa en la que mantuvo una relación con el artista Lorenzo Méndez, con quien sigue casada, aunque ya se encuentra en proceso todo el tema relacionado con el divorcio.

MÁS INFORMACIÓN: Lorenzo Méndez y los peores vicios del cantante según Chiquis Rivera

A lo largo de esas páginas se habla mucho de forma negativa sobre el cantante mexicano, quien se ha mantenido en silencio durante todo este tiempo, hasta que concedió una entrevista, en la que fue preguntado acerca de todo lo que su ex había escrito.

Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez están en proceso de divorcio (Foto: @chiquis).

¿QUÉ ESCRIBIÓ CHIQUIS RIVERA SOBRE LORENZO MÉNDEZ?

Según el testimonio de la hija de Jenni Rivera, Lorenzo Méndez fue su agresor físico y psicológico durante el tiempo que estuvieron juntos en una relación sentimental.

Además, deja en claro que Méndez era adicto al alcohol y que consumía coca, por lo que tenía esas reacciones con ella.

¿QUÉ HA RESPONDIDO LORENZO MÉNDEZ?

En una entrevista con el programa “En casa” de Telemundo, Lorenzo Méndez ha hablado sobre las acusaciones que Chiqui Rivera ha hecho en su contra a lo largo de las páginas de su libro.

En primer lugar, cuestionó que haya dicho que ha sido golpeada por él pues la respetaba mucho y estaba muy enamorado de él por aquel entonces.

“Yo siempre he sido un caballero. ¿Cómo me vería yo peleando con cualquier persona, especialmente una mujer que amé con todo mi corazón? Mi corazón está limpio, mi conciencia está cien por ciento limpia”, fueron algunas de sus palabras.

Al ser preguntado directamente por Chiquis, él solo tuvo palabras de amor y afirmó que la perdona por todo lo que había contado en su libro.

“Le mando mucho amor y la perdono de verdad. Qué bueno que ahorita esté feliz. Las cosas pasan por algo y esa página ya se cerró”, indicó.

LORENZO MÉNDEZ NO LEERÁ EL LIBRO DE CHIQUIS RIVERA

Al ser preguntado sobre la posibilidad de escribir lo que había escrito su ex, Lorenzo Méndez dejó en claro que prefiere no hacerlo debido a que no es su versión de los hechos.

“Yo no he leído el libro ni pienso realmente leerlo, pero pienso que en cada historia hay dos partes. Cada persona tiene su versión, yo tengo mi verdad y ella su verdad”, sostuvo.