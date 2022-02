Si bien, Chiquis Rivera mantiene actualmente una relación con el fotógrafo Emilio Sánchez, a quien menciona en su nuevo libro “Invencible” como el “chico de los ojos lindos”, él no ha sido el único que ha sido citado en las páginas de su texto, que saldrá a la venta el 8 de febrero de este 2022. Resulta que la celebridad estadounidense dedicó varios párrafos a su aún esposo Lorenzo Méndez, de quien se separó solo 15 meses después de haberse casado.

En su obra, la primogénita de Jenni Rivera hace una reveladora confesión a todos sus seguidores: el día de su boda, que se supone iba a ser el más feliz de su vida, ya no quería unirse al cantante y exvocalista de La Original Banda El Limón.

A continuación, te contamos qué sintió la cantante y compositora cuando vio en la iglesia al hombre que amaba, por qué le dio un ataque de ansiedad y qué la llevó a pensar en romper el compromiso, que finalmente se dio, aunque ella no quería.

¿CUÁL FUE EL MOTIVO PARA CHIQUIS RIVERA YA NO QUISIERA CASARSE CON LORENZO MÉNDEZ?

A pesar de que Chiquis Rivera estaba muy enamorada de Lorenzo Méndez y tenía la ilusión de unir su vida con él para siempre, de un momento a otro comenzó a sentir mucha ansiedad haciendo que se cuestione sobre su matrimonio.

“Cuando llegó ese día me sentía como una princesa (…). Estaba lista para casarme, estaba lista para hacer este compromiso y dejar ciertas cosas atrás, [pues] una mujer casada no puede seguir saliendo todo el tiempo con sus amigas o irse de viaje. Hay cierto respeto y ya estaba lista, pero sentía en mi corazón que él no estaba listo porque pasaron ciertas cosas que explico en el libro”, contó en una entrevista a People en español.

Debido a las dudas e incertidumbre que sintió, pensó en retroceder en su decisión, pero no pudo y se casó el 29 de junio de 2019 en una iglesia en Pasadena, California. “Algo pasó antes de casarnos que dije: ‘Tengo que parar esto’. Pero no lo paré porque ya invertimos tanto dinero, ya el mundo está esperando que nos casemos. Sí estaba triste, pero dije: ‘Me voy a divertir, me encantan las fiestas’”, señaló.

Mientras pensaba en lo que le iba a esperar en su futura vida de casada, fue cuando sintió que su novio entraba a la iglesia y tuvo su primer ataque de ansiedad.

La adicción de Lorenzo Méndez acabó con las ilusiones de Chiquis

Una de las razones que llevaron a no querer casarse a la presentadora y productora del reality “Lo mejor de ti con Chiquis” fue la adicción de Lorenzo Méndez a la cocaína y alcohol, que estaba segura iba a terminar con su relación. Según ella, si su pareja hubiera seguido un tratamiento o haber ido a alcohólicos anónimos, está segura de que las cosas hubieran funcionado.

Las mentiras

A ello se sumaban las constantes mentiras que le decía Méndez, de quien reconoce estaba profundamente enamorada hasta el día que decidió separarse, pero puso en una balanza su bienestar y amor propio. “Ya cuando alguien te miente no hay esa misma confianza, ya las cosas no son iguales (…). Yo dije: ‘No quiero seguir otro año’, ya eran más de cuatro años así y tomé una decisión, la más difícil para mí porque pese a que seguía enamorada no estaba dispuesta a que me decepcionen por lo mismo”, mencionó a la revista estadounidense en español.

Un episodio de agresión física

En la misma entrevista le consultaron por la vez que Lorenzo Méndez la agarró del cuello tras una fiesta. Aunque ella prefirió no hablar de ese tema, que se encuentra en su libro, dijo que escribirlo la ayudó a desfogarse y sanar. Tras ello, manifestó que se sintió muy decepcionada porque creía en su matrimonio, pero no fue así.