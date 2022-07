Christian Nodal es uno de los artistas más populares de la música regional mexicana, aunque también de los más polémicos, debido a sus declaraciones y acciones que lo mantienen en el centro de los comentarios, situación similar a la de Chiquis Rivera.

Y es que en los últimos meses, el cantante de 23 años ha sido sinónimo de controversia, no solo por el final de su relación con Belinda, sino también por sus declaraciones y peleas con personajes como J Balvin.

En la misma línea se mantiene “Chiquis”, hermana de la fallecida Jenni Rivera, quien recientemente confirmó su separación de Lorenzo Mendez, en un proceso de separación que duró más que su propio matrimonio.

NODAL Y CHIQUIS VETADOS DE “PREMIOS JUVENTUD”

De acuerdo con “Chisme No Like”, TelevisaUnivision, empresa responsable de los “Premios Juventud”, habría decidido vetar a los artistas regionales. ¿El motivo? Ambos trabajan con otras empresas, lo cual no cayó bien en los directivos.

Nodal en los “Premios Juventud”

El artista nacido en Caborca no podría asistir a la gala, pues participó de los “Premios tu Música Urbana” de Telemundo, rival directo de TelevisaUnivision en Estados Unidos.

Peor aún, el líder del “Forajido Tour” se encuentra nominado en categorías como “Mi artista favorito de streaming”, “Mejor canción Regional mexicana”, “Mejor colaboración regional mexicana”, “Mejor fusión regional mexicana” y “Artista de la juventud masculino”.

Christian Nodal estuvo presente en los "Premios tu Música Urbana" de Telemundo (Foto: AFP).

“Chiquis” Rivera en los “Premios Juventud”

Por el lado de “Chiquis”, esta se encuentra participando de un reality con Telemundo, por lo que su presencia podría ser bloqueada.

Cabe destacar de que, si bien esta no cuenta con una nominación, la “Jenni Rivera Love Fundation” recibirá un reconocimiento como “Agentes de cambio” en apoyo a la erradicación de la violencia.