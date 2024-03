Si comentamos de producciones que revolucionaron la pantalla chica, sin lugar a duda una de ellas fue “Xica da Silva”, una de las telenovelas brasileñas cuya trama atrapó a la audiencia y generó todo tipo de reacciones por sus escenas de desnudos y cruda violencia. Cómo olvidar a Taís Araújo y Víctor Wagner en los roles protagónicos cautivándonos con cada escena, esas que generaron polémica en algunos sectores conservadores. Pese a ello, se convirtió en un fenómeno mundial, pues a los países a donde llegó fue un verdadero éxito. De seguro, el sólo hecho de haber mencionado a la novela de época, se te vinieron, al igual que a mí, muchos de los momentos que vivió aquella jovencita que pasó de ser esclava a la persona más poderosa y rica de la región. ¿Te imaginas cómo luciría la actriz representando a su icónico personaje que la lanzó a la fama hace casi 30 años? Pues bien, no imaginemos más, ya que la histrionisa nos concedió ese deseo. A continuación, te mostramos cómo se ve en su querido y recordado papel.

Cabe mencionar que la producción se emitió entre el 16 de septiembre de 1996 y el 18 de agosto de 1997. Estuvo ambientada en el siglo XVIII, época cuando la historia comienza con la protagonista como esclava hasta que consigue su libertad y se convierte en la pareja del comendador de turno en Tijuco, con quien tiene 13 hijos y vive durante el resto de su vida.

Taís Araújo en una sesión fotográfica que cautivó a sus millones de seguidores (Foto: @joaokopv / Instagram)

LA TRANSFORMACIÓN DE TAÍS ARAÚJO COMO XICA DA SILVA CASI 30 AÑOS DESPUÉS DE LA TELENOVELA

Recordando la fama que le dio “Xica da Silva”, Taís Araújo decidió transformarse nuevamente en la protagonista de aquella telenovela, que se estrenó hace casi tres décadas. Precisamente, el 25 de marzo de este 2024, ella decidió ponerse a manos de un equipo de profesionales para su gran transformación. ¡Y vaya que lució espectacular! Es más, parecía que por ella no había pasado el tiempo, pues lucía igual que cuando se estrenó la serie en 1996.

A través de sus redes sociales, la actriz publicó fotografías y videos mostrando cómo los estilistas la maquillaron, ponían su icónica peluca, sus accesorios y prendas de aquella época. Sin duda, un gran trabajo.

Tras culminar todo, para quienes vimos la novela brasileña, ella lucía exactamente igual a la muchacha que enamoró perdidamente con su belleza al comendador João Fernandes da Oliveira, pues no se notaba la diferencia entre la actual Xica y la anterior, pese a que los años habían pasado.

Los resultados tras el proceso de transformación de la actriz Taís Araújo como Xica da Silva (Foto: @itaiaraandrade / Instagram)

Taís subió a su cuenta de Instagram cómo se veía con su icónico personaje. En una de las descripciones colocó: “Emperatriz de Tijuco, dueña de Diamantina. Para los que no me conocen, un placer, soy Xica da Silva. ¡Tú lo pediste, estoy de vuelta!”. Tras ello, los comentarios no se hicieron esperar, entre ellos: “¿Cómo eres aún más joven que cuando estabas en la telenovela?”, “¡Me encantó! ¡Qué nostálgico!”, “¡Esto me da un latido! ¡Tantos buenos recuerdos con este personaje!”, “Ver este video me da una nostalgia increíble. Eres increíblemente hermosa y una gran inspiración. Gracias por existir y siempre hacer historia. Te quiero”.

Además de las fotos y clip que coloca en su red social sobre el resultado final, ella también subió el proceso de transformación y cuenta que un muchacho preguntó a quién representaba: “¿Quién es esta persona? Pregunta el veinteañero. Cuando era joven hice una telenovela en 1996 que se llamaba ‘Xica Da Silva’ en un canal de televisión que ya no existe llamado TV machete. Tenía 17 años, yo cumplí 18 en esta telenovela y esta historia real de Brasil es el primer personaje histórico, pero antes se hizo una película”. Tal como se muestra en el siguiente video.