“Xica da Siva” fue una telenovela brasileña que rompió diversos estereotipos en la pantalla chica. Y es que las escenas de desnudos y la cruda violencia que se mostraron gustó al público, por lo que no tardó en llegar al resto de países de Sudamérica.

Taís Araújo fue la encargada de dar vida a la actriz principal, llegando a convertirse en la primera actriz negra en hacer un papel protagónico, allá por el año 1996.

Tras la fama que consiguió gracias a este papel fue premiada en 1997 en el Festival Imprensa como Actriz Revelación. Luego su carrera siguió en ascenso, ya que también protagonizó una novela de TV Globo como Preta en “El color del pecado”, que alcanzó éxito en el extranjero.

Si bien, su carrera continuó, muchos desconocen que la artista pasó malos ratos por su color de piel. A continuación, te recordamos la vez que víctima de racismo.

Taís Araújo no se dejo amilanar por los comentarios negativos por el color de su piel (Foto: Instagram de Taís Araújo)

DISCRIMINADA EN REDES SOCIALES

Era el año 2015 cuando Taís Araújo publicó en sus redes sociales que se habían burlado de ella y había sido víctima de ataques en internet.

Los comentarios desafortunados la hicieron en una foto donde posaba mostrando su cabello perfectamente rizado. “Te pago con plátanos” o “me presta su cabello para limpiar la loza”, fueron algunas de las frases.

Lejos de afectarla, la actriz decidió denunciar el caso. “Es muy molesto, en 2015, todavía tener que hablar de eso, pero no podemos guardar silencio: anoche recibí una serie de ataques racistas en mi página. Absolutamente todo está registrado y será enviado a la policía federal. Y no eliminaré ninguno de esos comentarios. Me aseguro de que todos sientan lo mismo que yo: la vergüenza de seguir teniendo personas cobardes y pequeñas en este país, además del sentimiento de lástima por estas personas tan pobres de espíritu. No me dejaré intimidar ni inclinaré la cabeza. Sigo lo que mejor hago: trabajar. Si mi imagen o la imagen de mi familia te molesta, ¡el problema es exclusivamente tuyo!”, escribió en su cuenta de Facebook.

Asimismo, se dirigió a sus detractores: “Aprovecho esta oportunidad para invitarte, pequeño cobarde, a ver y escuchar lo que tenemos que decir. Creo que realmente necesitas escuchar algunas cosas sobre el amor”.

Tras ello, la actriz agradeció a quienes le brindaron su apoyo y pidió que este caso sirva de ejemplo: “Cada vez que encuentres alguna forma de discriminación, denúncialo. No guardes silencio, demuestra que no te avergüenzas de ser lo que eres y sigue molestando a los cobardes. Solo entonces construiremos un Brasil más civilizado. ¡Mi única respuesta a eso es amor!”.

Taís Araújo pide que el racismo no se normalice y que todos sepan afrontarlo (Foto: Instagram de Taís Araújo)

RECHAZADA POR SU COLOR

Pero ese no fue el único episodio de su vida que la pasó mal, pues hace años también fue rechazada de un anuncio publicitario.

Y es que ella fue rechazada para protagonizar una publicidad de helados por su piel oscura, según publicó el portal T13.

Taís Aráujo continúa tan bella como cuando interpretó a Xica da Silva (Foto: Instagram de Taís Aráujo)

TAÍS ARÁUJO

Taís Bianca Gama de Araújo nació en Río de Janeiro el 25 de noviembre de 1978. Fue la primera actriz negra en hacer un papel protagónico en la telenovela brasileña “Xica da Silva” de la TV Manchete.

Tras la fama que consiguió, continuó su carrera. Estuvo en “Uga Uga”, “Vivir la vida”, “La favorita”, “Encantadoras”, Hombre nuevo”, “Mister Brau”, entre otras producciones televisivas.

También actuó en cine para las películas “Camino de los sueños”, “Las hijas del viento”, “La guerra de las rocas” y otros más.

Actualmente, tiene 41 años, está casada con el actor, director y escritor Lázaro Ramos desde 2004 con quien tiene dos hijos.

El año 2005, la revista People la consideró como una de las 50 mujeres más bellas del mundo.

VIDEO RECOMENDADO

“Pasión de gavilanes”: El brutal asesinato de Liliana Lozano Garzón junto al hermano de un narcotraficante

“Pasión de gavilanes”: el brutal asesinato de Liliana Lozano Garzón junto al hermano de un narcotraf