El actor Devin Ratray, reconocido por su participación en la película “Mi pobre angelito”, está siendo investigado por la policía de Nueva York por el delito de violación sexual. La presunta víctima contó que el intérprete estadounidense la atacó en septiembre de 2017 cuando puso droga en su bebida mientras estaban en una fiesta en su departamento.

Según informó CNN, la joven identificada como Lisa Smith afirmó que Devin Ratray la drogó antes de agredirla sexualmente en su apartamento en Manhattan en 2017. En su testimonio policial, la mujer señaló que el ataque duró una “eternidad” y que solo pudo recuperar el control de su cuerpo al día siguiente del terrible hecho.

Devin Ratray negó las acusaciones en su contra y le dijo al citado medio que “no tuvo relaciones sexuales” con Smith. Pero esta no es la primera vez que el actor estadounidense es denunciado, ya que su novia lo acusó de intentar estrangularla durante una discusión ocurrida en 2021. ¿Quién es el intérprete que participó en la película “Mi pobre angelito” de Macaulay Culkin? Aquí te lo contamos.

Devin Ratray comenzó a actuar a la edad de nueve años en la película “¿Dónde están los niños?” (1986) (Foto: Devin Ratray/ Instagram)

¿QUIÉN ES DEVIN RATRAY?

Devin Ratray es un actor, productor y escritor estadounidense. Es conocido por su papel de Buzz McCallister en la franquicia “Home Alone”, así como por las películas “Nebraska”, “Blue Ruin” y “Kimi”.

Nació el 11 de enero de 1977 en Nueva York, Estados Unidos. Es hijo de Ann Willis y Peter Ratray, ambos actores. Devin Ratray se graduó de la escuela secundaria Fiorello H. LaGuardia de Nueva York en 1994.

Devin Ratray es un actor, productor y escritor estadounidense de 45 años (Foto: Devin Ratray/ Instagram)

Ratray comenzó a actuar a la edad de nueve años en la película “¿Dónde están los niños?” (1986). Interpretó a un niño actor en varios otros programas y películas hasta que en 1990 se hizo conocido como Buzz McCallister en “Home Alone”, “Home Alone 2: Lost in New York” en 1992 y como el oficial McCallister en “Home Sweet Home Alone”.

Ha trabajado en un gran número de películas y programas de televisión. Tiene una larga lista de créditos televisivos, que incluyen apariciones como invitado en “Law & Order”, “Blue Bloods”, “The Good Wife”, “Hawaii Five-O”, “Chicago Med” y “Russian Doll”, entre otras más.

DENUNCIA DE VIOLACIÓN SEXUAL EN SU CONTRA

En agosto de 2022, la policía anunció que Ratray estaba bajo investigación por una supuesta violación que ocurrió en septiembre de 2017. La presunta víctima, que había sido amiga de Ratray durante 15 años, se presentó después de enterarse de las acusaciones de agresión doméstica de 2021, acusando a Ratray de poner droga en su bebida.

En conversación con CNN., Smith dijo que se reunió con Ratray para tomar una copa junto con su hermano y otro amigo. Luego fueron al apartamento de Ratray, donde afirmó que el actor la drogó.

“Recuerdo que me desperté y no podía moverme. Realmente no podía abrir los ojos, pero podía oír lo que estaba pasando y podía sentir lo que estaba pasando. Sabía que las otras dos personas se habían ido y yo todavía estaba en el sofá”, declaró Smith al medio.