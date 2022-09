“Mi secreto”, la telenovela que narra la historia de Valeria Bernal, quien toma la identidad de su amiga Natalia Ugarte, a la que cree muerta, para evitar ir a prisión por un delito que no cometió, se está posicionando en la preferencia del público. El papel protagónico es interpretado por Macarena García.

En la trama, la joven abandona España y regresa a México, en ese ínterin conocerá accidentalmente a Mateo Miranda, un muchacho trabajador, honesto y frontal. Este personaje está a cargo de Diego Klein, quien ha despertado gran interés en la audiencia; motivo por el cual, te contamos todo lo que debes saber sobre él.

Cabe señalar que cuando su vida y la de Valeria se cruzan, él quedará muy impactado. “Ni le pregunté su nombre. Era como si nos conociéramos toda la vida”, le comenta a Hilario, su padre. A continuación, quién es este actor que ya roba suspiros en los televidentes de Las Estrellas, donde se emite de lunes a viernes a las 4:30 p.m.

El momento en el que se conocen Mateo y Valeria en "Mi secreto" (Foto: TelevisaUnivision)

1. DATOS PERSONALES DE DIEGO KLEIN

Nombre completo: Diego Franco Klein

Diego Franco Klein Lugar de nacimiento: Ciudad de México

Ciudad de México Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Cumpleaños: 8 de septiembre

8 de septiembre Año de nacimiento: 1988

1988 Edad: 34 años

34 años Estatura: 1,88 m

1,88 m Instagram: @diegokleinfranco

2. FAMILIA

El galán que conquista la pantalla chica viene de una familia de artistas: su madre Ivonne Klein es pintora, su padre Armando Franco es escritor de novelas y su hermana Tania es fotógrafa.

El histrión al lado de su hermana Tania (Foto: Diego Klein / Instagram)

3. INTEGRÓ UNA BANDA MUSICAL

Diego Klein integró una banda musical de pop con la cual tuvo presentaciones. Desde ese momento sintió que le gustaba el mundo del entretenimiento.

4. ¿CÓMO SE ANIMA POR LA ACTUACIÓN?

Tras sentirse muy cómodo cuando estaba dando conciertos con su grupo, se dio cuenta que lo suyo era estar frente al público. “La actuación yo creo que llegó por una curiosidad (…). [Tras tener] la oportunidad de sentir lo que era estar en el escenario con un chingo de banda y yo creo que intuitivamente dices que el teatro será algo parecido ¿no? y no sé por qué me inscribí a un curso y en el primer curso dije: ‘¡Esto me encanta!’”, señaló en entrevista con Zero Magazine.

Ha actuado en España y México (Foto: Diego Klein / Instagram)

5. ESTUDIA EN EL CEA DE TELEVISA

Fue así como decidió postular al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, donde ingresó y se comenzó a formar como actor.

6. FUE A LONDRES A PROBAR SUERTE, PERO NO PUDO

Él quería triunfar en Europa y tomó la decisión de viajar a Londres con la intención de aprender inglés. Si bien, tenía planeado quedarse un año, retornó a los tres meses; esto lo consideró como un fracaso.

El actor ha ganado muchos seguidores, gracias a su trabajo actoral (Foto: Diego Klein / Instagram)

7. VIAJA A ESPAÑA

Debido a que Diego Klein anhelaba vivir en el extranjero, específicamente en Europa, optó por España, por el idioma. “Me fui un año a Madrid a estudiar actuación y cuando llegué me enamoré de una vasca y me quedé. Dije: ‘No voy a regresar hasta que sea feliz’”, indicó a Hola TV. En ese país, se prepara en la Escuela de Teatro Cristina Rota, de 2013 a 2016.

8. TRAYECTORIA ACTORAL

En España participó de diferentes producciones como “Centro Médico”, “Velvet Colección”, “Fugitiva”, entre otras. Mientras que en México de “Preso No. 1″, “Coda 77″ “¡Qué despadre!”, el remake de “Los ricos también lloran”.

"Así como que no me doy cuenta", escribió en esta imagen (Foto: @estebancalderon / Instagram)

9. GANA PREMIO A MEJOR ACTOR

Gracias a su participación en “Preso No. 1″, serie de suspenso político estadounidense, donde vio vida al ‘Tuerto’ ganó en la categoría Mejor actor en los Sicily Independent Film Awards.

10. PARTICIPA EN UNA SERIE AL LADO DE SU PADRE

En el episodio 36 de “Los ricos también lloran”, Diego Klein, quien interpretó a Santiago Hinojosa, actuó al lado de su papá Armando Franco, quien encarnó a don Alberto. Ambos hicieron varias escenas juntos interpretando a padre e hijo en la ficción. Ellos se encontraban en un partido de tenis cuando su progenitor murió repentinamente.

Cuando Diego Klein y su padre grabaron juntos una novela (Foto: Confesiones de famosos / Instagram)

11. FUE DEPORTADO

En la misma entrevista a Zero Magazine, Klein contó que fue deportado cuando se encontraba en Alemania porque el oficial pensaba que se iba a quedar a trabajar en Europa. “Me metió a un avión, me deportó. Mi novia me estaba esperando afuera del aeropuerto y tuve la oportunidad de vivir esa injusticia”, manifestó.

12. AMA EL TENISTA

El tenis es su deporte favorito, el cual practica de manera profesional desde hace varios años. En 2021, llegó a estar en la ubicación 17 del mundo en su categoría.