La segunda temporada de “Halo”, serie desarrollada por Kyle Killen y Steven Kane, se estrenó el 8 de febrero de 2024 en Paramount+ y además de continuar con la guerra entre el Comando Espacial de las Naciones Unidas y el Pacto, una alianza teocrático-militar de varias razas alienígenas avanzadas, presenta nuevos personajes.

Uno de ellos es el coronel James Ackerson, papel que recae en Joseph Morgan, recordado por interpretar a Niklaus ‘Klaus’ Mikaelson en las series “The Vampire Diaries” y “The Originals”, y por aparecer en “Hex”, “Casualty”, “Master and Commander: The Far Side of the World” y “Alejandro Magno”.

Pero ¿quién James Ackerson en la temporada 2 de “Halo”, serie de Paramount+ estelarizada por Pablo Schreiber?

¿QUIÉN ES JAMES ACKERSON EN “HALO”?

El coronel James Ackerson es un nuevo agente de inteligencia del UNSC que comanda el Equipo Plata. Además lidera el programa Spartan en reemplazo de la Dra. Halsey (Natascha McElhone) luego de que ella se convirtiera en una criminal para el UNSC y la ONI.

Al final de la primera temporada de “Halo”, Halsey se revela como una especie de fanática del anillo Halo y escapa de la UNSC utilizando un clon flash de ella misma, así que Ackerson se convierte en el nuevo director y choca con el Master Chief, creando fricciones dentro del Silver Team.

James Ackerson indica que no está interesado en “desmantelar” el trabajo de Halsey ni “reemplazarla”. Además, no confía en el estado mental de John y se niega a autorizar al Equipo Plata para el combate. En el segundo capítulo de la temporada 2, se revela que el coronel está ignorando la inminente invasión de Reach por parte del Covenant . ¿Cuáles son sus planes?

James Ackerson (Joseph Morgan) reemplaza a la Dra. Halsey como líder del programa Spartan en la segunda temporada de "Halo" (Foto: Paramount+)

¿QUIÉN ES JAMES ACKERSON EN LOS LIBROS?

Tal como menciona Screen Rant, James Ackerson es el coronel del ejército del UNSC empleado de la Oficina de Inteligencia Naval (ONI) durante la Guerra Human-Covenant y aparece en varias novelas y cómics relacionados con “Halo”: “The Fall of Reach”, “First Strike” y “Ghosts of Onyx”.

Este personaje tiene una fuerte rivalidad con la Dra. Halsey, de hecho, cuando ella crea el programa Spartan-II, Ackerson lanza el programa Spartan-III, y en otro momento, intenta matar a John-117 durante una prueba de campo, pero unas modificaciones de Cortana a la armadura del protagonista lo salvan.

Al final, James Ackerson es reasignado al frente, donde es capturado y asesinado por las fuerzas de Covenant.