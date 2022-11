Todos se preguntan quién es Fernanda Nogueira, la rubia debilidad del jugador Pedro, delantero del Flamengo, quien le pidió la mano luego de enterarse que fue convocado por la Selección de Brasil para disputar el Mundial de Qatar.

Tan pronto se enteró que estaba en la lista de Tite, el jugador hizo una oración y seguido se arrodilló para pedirle matrimonio a la joven, con quien tiene poco más de un año de relación. La respuesta fue un emocionado “acepto”.

“Creo que iba a quedar marcado en la historia ese día. Es un día especial, así que lo hice aún más especial porque era la convocatoria de la Copa, un sueño que he hecho realidad y ella me ha estado ayudando mucho a convertirme en un hombre de Dios y una gran profesional en el campo. En los momentos difíciles ella me ayudó. Hoy es un día para recordar por siempre”, dijo Pedro.

Aunque se han caracterizado por mantener la relación de manera discreta, la pedida ha dado la vuelta al mundo. Fernanda ha sido vista en momentos importantes del jugador, como el triunfo del Flamengo en la Copa Libertadores el pasado 29 de octubre. Conoce más sobre ella.

Fernanda estuvo presente cuando el Flamengo ganó la Copa Libertadores (Foto: Pedro /Instagram)

¿QUIÉN ES FERNANDA NOGUEIRA?

Fernanda Nogueira es la novia de Pedro, jugador del Flamengo y convocado a integrar la selección de Brasil que participará en el Mundial de Qatar 2022. La guapa rubia tiene 25 años, es psicóloga infantil y actriz.

Aunque nació y fue criada en Porto Alegre, Rio Grande do Sul, desde 2015 vive en Río de Janeiro, donde fue para realizar sus estudios universitarios de psicóloga infantil. También estudió teatro.

Estudios

Se graduó en Psicología por la UVA-RJ (Universidad Veiga de Almeida), además de ser especialista en Trastorno del Espectro Autista por la PUC-RJ (Pontificia Universidad Católica). Luego de concluir sus estudios, Fernanda decidió quedarse en Río de Janeriro, donde disfruta de la playa, uno de sus lugares favoritos.

La prometida de Pedro tiene un canal de Instagram donde comparte información y consejos sobre cómo cuidar a niños autistas y especiales, siempre enfocándose en la educación y concientización para padres y tutores. Trabaja en dos áreas de la psicología, dirigidas a niños y adolescentes.

Pasatiempos

A Fernanda, además de disfrutar de las playas de Río de Janeiro, le encanta encanta viajar y ver películas en plataformas de streaming. También se nota que ama a los animales, pues tiene varias publicaciones con sus cachorros, Flock, de 15 años, y Cadu, de 3.

Comprometida

La psicóloga y actriz, Fernanda Nogueira, se comprometió con Pedro, el jugador de la selección brasileña, quien le pidió la mano cuando fue incluido en la lista de convocador al Mundial de Qatar.

Pedro junto a Fernanda, en el cumpleaños de la joven (Foto: Pedro /Instagram)

La joven reveló que la proposición la tomó por sorpresa. “No me lo esperaba para nada, sobre todo porque era ese día. Creo que fue un día apartado por Dios y tocó el corazón de Pedro para que fuera aún más especial”, dijo.

CONVOCADO E AGORA NOIVO! 🇧🇷💍 @Pedro9oficial pediu sua namorada Fernanda Nogueira em casamento logo após a convocação! LINDOS! 😍 #CRF pic.twitter.com/atHwqKKi0j — Flamengo (@Flamengo) November 7, 2022

FOTOS DE FERNANDA NOGUEIRA

Pedro y Fernanda celebran su compromiso (Foto: Pedro /Instagram)

Pedro y Fernanda disfrutan de la playa (Foto: Pedro /Instagram)

Pedro y Fernanda mantiene una discreta relación (Foto: Pedro /Instagram)