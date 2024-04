Si eres de México y andas pegado a las redes sociales, seguramente habrás escuchado de Fofo Márquez o habrás visto alguna publicación que realiza, ya sea un video o fotografía o ambos. A lo largo de su accionar público, el joven ha sido protagonista de muchas polémicas que han llegado hasta los medios de comunicación, como la que acaba de vivir durante la primera semana de abril del presente año, cuando agredió a una mujer en un estacionamiento y fue arrestado.

Su nombre saltó de las plataformas digitales a las pantallas de televisión, pues ahora es protagonista de las noticias y del repudio de la opinión pública que ha visto el video del momento de la agresión. No obstante, estas personas que ahora han escuchado sobre él, no tienen un mayor conocimiento de quién es en realidad o por qué es famoso. Es por ello que ahora voy a hacer un breve resumen de todo lo que gira en torno a él, así que continúa con la lectura de este artículo.

1. ¿QUIÉN ES FOTO MÁRQUEZ?

El nombre verdadero de este muchacho es Rodolfo Márquez y tiene 26 años de edad, pues nació en Ciudad de México un 15 de julio de 1997. Es un influencer y creador de contenido famoso en las redes sociales, pero también se le conoce por ser hijo del fallecido empresario Rodolfo Márquez, quien hizo una enorme fortuna con las gasolineras Total.

Fofo Márquez es un influencer y millonario gracias a la fortuna que le dejó su padre (Foto: Fofo Márquez / Instagram)

2. EL TIPO DE CONTENIDO EN LAS REDES SOCIALES DE FOFO

El joven de 26 años de edad hace de todo un poco, pero lo que más trasciende en sus redes sociales es el hecho de presumir los lujos que tiene por la fortuna que su padre le dejó al fallecer. En ocasiones, ha revelado que ha gastado cientos de miles de dólares en una sola noche y también se muestra cuando hace compras de millones de pesos.

3. APARECIÓ EN ALGUNOS REALITY SHOWS

Su fama lo hizo ser alguien llamativo para los productores de televisión, por lo que fue convocado para ser parte de algunos reality shows, siendo “Acapulco Shore” el más conocido, aunque no tuvo un buen paso por allí porque se ganó muchos problemas y pleitos con los demás integrantes del espacio televisivo, así que, después de esa experiencia, no regresó.

4. TUVO UNA POLÉMICA CON KARELY RUIZ

Durante toda su vida como influencer, Fofo Martínez ha tenido una serie de polémicas muy fuertes en distintas ocasiones, pero una de las más conocidas, sin dudas, es la que tuvo con Karely Ruiz, la creadora de contenido de OnlyFans más famosa de la república mexicana, por lo que todo ese pleito mantuvo en el filo de sus asientos a los fanáticos de las dos celebridades y también de otras personas que se interesaron en el tema.

La modelo reveló que estaban en un antro y él se comprometió en pagar la cuenta que ascendía a 60 mil pesos, pero de un momento a otro desapareció, por lo que ella tuvo que poner su dinero. Es por ello que cree que no es el millonario como él presume ser en sus redes sociales. En ese momento comenzaría una guerra mediática.

Fofo Martínez, en un video, desmintió a Karely Ruiz y además mostró todos los lujos que tenía en su mansión, como alberca, autos costosos, botellas con los mejores tragos, entre otros.

Karely Ruiz es una creadora de contenido para adultos en la plataforma OnlyFans (Foto: Karely Ruiz / Instagram)

5. TUVO PROBLEMAS CON LA JUSTICIA Y CON EL CÁRTEL DE JALISCO NUEVA GENERACIÓN

En 2022, el influencer decidió presumir su dinero, pero de una manera diferente, ya que no enseñaría nada relacionado con una adquisición o algo que tiene en su casa o el consumo en un restaurante de lujo. Fofo tomó la decisión de, con ayuda contratada, cerrar el puente Matute Remus para grabar videos de TikTok y asegurar que, con toda su fortuna, se puede hacer lo que sea.

Sus acciones no pasaron por agua tibia, ya que la Fiscalía de Jalisco le abrió un expediente y tuvo que donar 35,000 pesos a un orfanato y a hacer trabajo comunitario. Sin embargo, todo no quedaría allí, ya que el Cártel de Jalisco Nueva Generación lo amenazó para que no vuelva a tener acciones que perjudiquen a la población de Jalisco.

6. AGREDE A UNA MUJER Y ES ARRESTADO

Durante la primera semana de abril, el influencer ha vivido su más grande polémica y con creces. Un video de seguridad de un estacionamiento en Naucalpan reveló el momento en el que se le acerca a una señora y la empuja. Cuando esta mujer está en el piso, Fofo continuó agrediéndola, dejando muy malherida a la víctima.

De acuerdo con testigos de lo acontecido, la mujer habría tenido un pequeño accidente con el auto del joven, quien enfurecido creyó que lo mejor era agredirla, sin imaginarse que sus actos traerían consecuencias, ya que luego sería capturado por las autoridades locales.

#Polipayaso

Momento exacto en el que fofo Márquez golpea a una mujer. pic.twitter.com/RMDmRRIYkK — Polipayaso Si (@PolipayasoSi) April 5, 2024

7. SUS CUENTAS PERMANECEN PRIVADAS

Tras el incidente, Fofo Martínez cambió la privacidad de sus redes sociales, así que solo pueden acceder a ellas si es que ya eran seguidores desde hace un tiempo. Así mismo, ocultó todas sus publicaciones para evitar que alguien le deje comentarios reclamándole por lo sucedido.