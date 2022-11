A través de redes sociales, Fofo Márquez es uno de los influencers mexicanos más polémicos y populares, contando con más de 3,4 millones de seguidores, con quienes comparte sus actividades y excentricidades, además de, recientemente, confirmar la muerte de su padre Rodolfo Márquez.

Y es que la celeb de México es muy popular gracias a su contenido, el cual se centra en los lujos que tiene gracias al dinero y poder que ha obtenido su padre por sus negocios, los cuales deberá asumir.

Debido al fallecimiento de su padre Rodolfo Márquez, Fofo, cuyo nombre se volvió tendencia, reveló que abandonará las redes sociales de manera definitiva.

Fofo Márquez tiene más de 3,4 millones de seguidores en redes sociales. (Foto: mr.fofomqz / Instagram)

¿QUIÉN FUE RODOLFO MÁRQUEZ?

El fallecido magnate fue uno de los empresarios más exitosos de México, quien inició su carrera con un emprendimiento de calzado industrial en la CDMX.

Tras esto, Rodolfo dejó de lado sus negocios de calzado y decidió unirse al negocio de los combustibles, adquiriendo progresivamente las gasolineras Total México, la cual expandiría por todo el país.

El crecimiento de la empresa sería tal que se convertiría en unas de las más importantes del planeta en el sector, teniendo presencia en 130 países.

Rodolfo Márquez junto a su hijo influencer (Foto: Fofo Márquez / Instagram)

¿De qué murió Rodolfo Márquez?

De acuerdo con Rodrigo Márquez, el hijo menor del empresario, este falleció víctima de cáncer, una enfermedad que le fue detectada en fase 4, una muy avanzada y en la que poco o nada se puede hacer.

“Claro que me hubiera gustado tener más tiempo contigo, pero por lo menos el tiempo que yo estaba consciente que nos quedaba lo supe aprovechar de la mejor manera a tu lado, no te puedo decir que estoy listo para esto porque la verdad nunca nadie está listo para este tipo de cosas, era algo que más bien yo ya veía venir y estaba mentalizado”, indicó.

Rodrigo se despidió de su padre Rofolfo Márquez con una tierna publicación (Foto: Ro Márquez)

FOFO MÁRQUEZ SE RETIRA DE LAS REDES SOCIALES

Además de la despedida a su padre, el polémico influencer adelantó que se retiraría de las redes sociales, pues se encuentra comprometido con las empresas de la familia, lo cual ocupará todo su tiempo.

“Se acabó mi etapa del Niño millonario y viene una nueva etapa para mí que es convertirme en un hombre, nunca había subido una foto de mi padre pero se habían filtrado algunas de quien era o yo de quien era hijo, gracias todos los que vivieron la experiencia de las redes y me acompañaron en este hobby que ya acabo, ya término, ya no tendré tiempo de hacer contenido me despido de todos ustedes gracias por su apoyo llegó el momento de convertirme en un hombre”, explicó.