Rodolfo Márquez, mejor conocido como Fofo Márquez (@mr.fofomqz), es unos de los ‘influencers’ más polémicos de América Latina y esta vez no es la excepción, pues la modelo Karely Ruiz (@karelyruiz) aseguró que el joven mexicano miente sobre su extravagante y lujoso estilo de vida que presume en las redes sociales.

El inicio de la polémica entre Karely y Fofo Márquez

Karely visitó el programa de Adela Micha, La Saga, y recordó el controvertido que tuvo con Fofo Márquez. Según relató la estrella del OnlyFans, llevaban algún tiempo intercambiándose mensajes por medio de Instagram y pensaban conocerse.

En ese sentido, el ‘tiktoker’ la invitó al cumpleaños de su hermano y él se ofreció a pagar la cuenta en la discoteca. Sin embargo, cuando ella empezó a pedir botellas, Márquez comenzó a mirar los precios de las bebidas.

“Y luego checaba precios, y yo dije ‘qué raro, se supone que es millonario, ¿por qué va a checar precios’”, contó Ruiz, quien se besó con un primo de Fofo, lo que desató el enojo del ‘influencer’.

“Y luego me empieza a decir de que ‘¿me vas a besar o qué?, te compro las botellas que quieras, pero bésame’, y yo como que ‘no, oiga’ le dije ‘ni te voy a besar a ti... voy a besar a todos menos a ti’... se me subieron las copas y lo besé”, relató.

“Se fue sin pagar la cuenta”

De acuerdo con la propia Karely, Márquez “hizo un show por ese beso” y “se fue sin pagar la cuenta, o sea, me dejó toda la cuenta a mí... fueron 60 mil pesos de la cuenta”. Ante esta desagradable experiencia, la carismática mujer afirmó que una persona cercana a Rodolfo le mandó fotografías para demostrar que no es millonario.

Karely Ruiz bordea los 7 millones de seguidores en la plataforma de Instagram. (Imagen: @karelyruiz)

“Pero dicen que no es millonario, yo tengo pruebas donde no es millonario, pero la verdad es perder el tiempo con ese tipo de personas. Me mandaron capturas de todo, todo es falso de él (...) ¿Yo qué gano quemándolo? Nada. A la larga, la gente se va a dar cuenta, todo sale a la luz... y lo verificaron por mí, por la polémica. Es que todo el mundo lo odia”, expresó Ruiz.

¿Karely Ruíz quién es y qué hace?

Nacida en Monterrey, Nuevo León, Karely Ruiz gana miles de dólares tras ser una de las mujeres más vistas en OnlyFans, un servicio de suscripción de contenido para adultos. Antes de convertirse en una figura de Internet, la modelo estudiaba enfermería y todavía planea estudiar la carrera de nutrición.

