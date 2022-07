En las últimas horas, Rodolfo Márquez, mejor conocido como Fofo Márquez (@mr.fofomqz), provocó el rechazo de otros usuarios de las redes sociales por presumir mediante su cuenta de TikTok cómo “cerró” el paso del Puente Matute Remus, ubicado en la ciudad mexicana de Guadalajara.

En el video que se viralizó, aparece el ‘influencer’ latino de copiloto en un auto de lujo mientras otros coches de la misma gama lo acompañan en su polémica iniciativa. “Pues vamos a cerrar. Me voy a poner a bailar, a hacer tik toks”, comenzó diciendo.

“Llegó el rey de México”

Minutos después, Fofo Márquez realizó un comentario que desató la indignación de la comunidad cibernética: “Para que vean otra vez lo que el dinero puede llegar a hacer aquí en México”.

Orgullo de su acción, el ‘tiktoker’ también expresó que “deben de entender que llegó el rey de México. No es prepotencia”. “La gente bien molesta ahí grabándome. Señor no me grabe soy figura pública “, agregó. Ante la avalancha de críticas, algunos de sus clips ya no se encuentran disponibles: al parecer, fueron borrados.

Quién es Fofo Márquez

Con apenas 23 años, Rodolfo Márquez es hijo de uno de los hombres más ricos del país azteca. El creador de contenido alcanzó ‘fama’ en todos los rincones de Internet por mostrar su extravagante y lujoso estilo de vida.

En ese sentido, el ‘youtuber’ ha estado envuelto en muchos escándalos. Además de sus famosos baños en agua Voss y champaña Moëtt, Rodolfo fingió su muerte (agosto de 2020) en una grabación subida al canal “Dominguero”.

