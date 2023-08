“Hotel VIP” es el nuevo reality show que estrenará TelevisaUnivision y que viene generando gran expectativa en el público. Tras “La Casa de los Famosos México” este programa apunta a convertirse en la nueva atracción de televisión contando con importantes figuras del espectáculo. Precisamente, entre ellas se encuentra Aracely Ordaz Campos también conocida como Gomita. ¿Quién es ella?

Gomita, nombre artístico de la joven, es una influencer mexicana que inició su carrera en la televisión apareciendo como payasita en el recordado programa “Sabadazo” que se emitía por la señal de Televisa. Con el paso del tiempo fue creciendo a nivel profesional y ahora es una gran influencer.

Ella también ha sido tendencia en redes sociales al ser elegida como integrante del reality show “Hotel VIP” donde convivirá al lado de importantes figuras de la escena y luchará por convertirse en la ganadora del concurso.

Gomita es una joven de 29 años nacida en México (Foto: Gomita/Instagram)

1. ¿QUIÉN ES ARACELY ORDAZ CAMPOS?

Aracely Ordaz Campos nació el 10 de septiembre de 1994 en la Ciudad de México.

Se le conoce con el nombre artístico de Gomita y se hizo conocida desde los años 90 cuando ingresó a la televisión en el programa “Sabadazo”. Todo ello ocurrió debido a su gran talento demostrado desde que tenía 4 años de edad.

Actualmente, es una gran influencer y tiene millones de seguidores en sus redes sociales quienes disfrutan de su contenido.

2. FICHA PERSONAL DE ARACELY ORDAZ CAMPOS

Nombre: Aracely Ordaz Campos

Aracely Ordaz Campos Seudónimo: Gomita

Gomita Fecha de nacimiento: 10 de septiembre de 1994

10 de septiembre de 1994 Lugar de nacimiento: Ciudad de México

Ciudad de México Edad: 29 años

29 años Nacionalidad: mexicana

mexicana Profesión: influencer

influencer Altura: 1.65

Gomita y su promoción en "Hotel VIP" (Foto: Gomita/Instagram)

3. NACIÓ CON UN GRAN TALENTO

Gomita nació con un gran talento para la actuación y el baile, pues desde los 4 años de edad ya animaba los bailes y conciertos del grupo que tenía su padre y que era conocido como “Los Guairos”, según La letrade.

4. EL APODO “GOMITA”

Aracely Ordaz adoptó el apodo de Gomita desde cuando aún era muy niña. Esto debido a que así se llamaba la payasita que ella interpretaba.

5. ¿QUIÉNES SON LOS INTEGRANTES DE SU FAMILIA?

Según Show Deportivo, Gomita nació en un hogar conformado por su padre Alfredo Ordaz Barajas, que era el representante y manager de ella y de sus hermanos cuando aún eran niños.

Su madre es Elizabeth Campos de quien se conoce poco, pues siempre estuvo alejada del mundo del espectáculo. Los hermanos de Aracely Ordaz son Alfredo y Ángel.

6. LAPIZITO Y LAPIZIN

Los hermanos de Gomita crecieron en el ambiente artístico y desde pequeños adoptaron el nombre de Lapizito (Alfredo) y Lapizin (Ángel).

El primero de ellos es un comediante y también incursionó en el mundo del YouTube. El segundo de ellos tiene 15 años y es conocido como Lapizito Crack y se dedica a ser youtuber.

7. GOMITA ESTUDIÓ EN UNA ESCUELA DE PAYASOS

Aracely Ordaz tuvo la posibilidad de estudiar en una escuela de payasos y pudo trabajar en tres circos, de acuerdo a información de La letrade.

8. LOS PROGRAMAS DE TELEVISIÓN EN LOS QUE PARTICIPÓ

Gomita hizo su primera aparición junto a sus hermanos payasitos en el programa “Sabadazo” de Televisa ganándose así el cariño y aplauso del público. Tras ello, también fueron invitados al programa llamado “Se vale” participando del concurso “Desafío infantil”.

En el 2016 participó del programa “Qué rollo” a pesar de que el proyecto no tuvo mucho tiempo de duración.

Gomita es una influencer y tiene millones de seguidores en redes sociales (Foto: Gomita/Instagram)

9. CONDUCTORA DE “SABADAZO”

A pesar de que fue todo un éxito su participación en “Sabadazo”, Gomita solo apreció en un programa debido a que, según La letrade, no se llevaba muy bien con sus compañeras.

“Salí del programa y cuando vieron que no funcionaba me volvieron a llamar, y en esta ocasión me dieron espacio como conductora y me quitaron la ropa de circo que tenía”, indicó en su momento Gomita según el citado medio.

10. SE HIZO UN BY PASS GÁSTRICO

Actualmente Gomita luce una figura envidiable y distinta a cuando se inició en el mundo de la televisión. Precisamente, el portal Uno tv recordó que la influencer ha tenido un cambio físico luego de que ella misma compartiera cómo fueron los resultados del by pass gástrico al que se sometió.

11. FOTOS EN INSTAGRAM DE GOMITA

Aracely Ordaz Campos "Gomita" (Foto: Gomita/Instagram)

