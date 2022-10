Desde que aterrizó en Netflix el 7 de octubre, “El club de la medianoche” (“The Midnight Club”, en español) se convirtió en una de las series de terror y suspenso más preferidas del público; y cómo no iba a serlo, ya que cuenta la historia de un grupo de adolescentes que fueron diagnosticados con enfermedades terminales internados en Brightcliffe Hospice, en este lugar prometen que el primero en morir buscará la manera de comunicarse desde el más allá.

Entre ellos se encuentra Kevin, un muchacho que, antes de saber sobre el mal que lo aquejará de por vida, era un excelente atleta de pista en su escuela, amaba la diversión y era muy popular; pero luego que se conoce su condición, comienza a perder amigos. El papel de este personaje es interpretado por Igby Rigney. A continuación, te contamos quién es y todos sus datos.

Kevin antes de apagar una vela en "El club de la medianoche" e iniciar a contar sus aterradoras historias (Foto: Netflix)

1. DATOS PERSONALES SOBRE IGBY RIGNEY

Lugar de nacimiento: Westchester, Nueva York

Westchester, Nueva York Nacionalidad: Estaodunidense

Estaodunidense Cumpleaños: 6 de junio

6 de junio Año de nacimiento: 2003

2003 Edad: 19 años

19 años Instagram: @igby.rigney

2. SU FAMILIA

El padre de Igby es Chris Rigney, un artista y pintor profesional.

3. AMANTE DE LA MÚSICA

Le gusta tocar guitarra y pertenecía junto a sus amigos a una banda en su escuela secundaria, la cual era de su profesor en Westchester. Ellos tocan versiones de The Beatles y The Rolling Stones.

Una foto de marzo de 2020, donde lo vemos tocando guitarra (Foto: Igby Rigney / Instagram)

4. ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

Igby Rigner cursó estudios en la Universidad Pace de Nueva York para especializarse en Historia del Cine y Psicología.

5. PASIÓN POR LA ACTUACIÓN

Debido a su pasión por la actuación, desde muy joven viajó bastante para audicionar y así conseguir algún papel.

6. INICIOS Y CARRERA EN LA ACTUACIÓN

En 2018, inicia su carrera en el mundo de la interpretación con “Blue Bloods” con el papel de Evan Scott. Tras ello, estuvo en las películas “Last Summer with Uncle Ira”, “Joe Bell” y “F9: The Fast Saga”, en esta última dando vida al joven Jesse, con el que se hace más conocido.

Fue llamado para formar parte del elenco de la serie de terror “Misa de medianoche” como Warren Flynn. Luego vinieron en el mismo género “The Midnight Club” y “The Fall of the House of Usher”, que llegará en 2023.

El joven actor tomándose un selfie que subió en sus redes sociales (Foto: Igby Rigney / Instagram)

7. PÁNICO A LAS SERIES Y PELÍCULAS DE TERROR

A pesar de que ha participado en producciones de terror, Igby Rigney reconoció que no le gusta las películas y series de terror, pues les tiene pánico. “No, nunca fui un fanático del terror y no porque no me guste, simplemente tengo demasiado miedo. Me asusta por completo. Estoy empezando a superarlo muy lentamente”, dijo en entrevista a Men’s Health.

Incluso dio a conocer que para poder preparar su personaje en la serie “El club de la medianoche” le habían recomendado ver algunas películas y series de ese género, pero se acobardó, aunque ya lo está superando poco a poco.

8. ¿IGBY RIGNEY TIENE PAREJA?

Igby Rigney mantiene su vida privada alejada de los medios y al parecer se encontraría solo, por lo que se desconoce si tiene pareja.