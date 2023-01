Irma Miranda es la representante de México en el Miss Universo 2022 que quiere repetir la corona lograda por Andrea Meza en una anterior edición. La mexicana ha dado un primer gran paso en la preliminar del certamen, destacando entre las 80 concursantes en todo el mundo. La entrevista y su paso por la pasarela son puntos claves para conocer si continuará en la próxima etapa.

El miércoles 11 de enero, Miranda se presentó en la parte inicial del Miss Universo y, ahora, se esperan los resultados para la semifinal. Los procedimientos en el famoso concurso han cambiado debido a la dueña dueña Anne Jakrajutatip.

Por ejemplo, ahora serán 20 las participantes seleccionadas en la preliminar, cuando antes eran 16. Además, una de ellas será elegida por el público a través de una votación en la página web de Miss Universo.

Irma Miranda resaltó al desfilar con un traje de baño de color azul celeste, con el que pudo lucir su figura. También apareció con un traje de charro de color negro y dorado, adornado con un moño rojo en el cuello. Mientras que el vestido de gala fue uno recto de color champagne, cubierto con transparencias y otros materiales brillantes. Miranda tendría opciones de seguir avanzando y aquí te contamos más detalles de la representante de México en el Miss Universo 2022.

Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza coronando a Irma Miranda (Foto: Irma Miranda / Instagram)

¿QUIÉN ES IRMA MIRANDA?

¿Qué edad tiene?

Irma Miranda tiene 26 años y cumple 27 el 15 de agosto de 2023. La mexicana es natural de Cajeme, Sonora, y ha destacado en los últimos años en diversos certámenes de belleza. Ella, además, es licenciada en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Sonora.

¿Cómo ha sido su trayectoria hasta el Miss Universo?

Miranda ha sido una figura recurrente en competencias de belleza. En 2015, ganó Nuestra Belleza de Sonora y, al año siguiente, quedó finalista en Nuestra Belleza México. A pesar de su gran participación, la celebridad pensó en retirarse del mundo del modelaje.

Sin embargo, retomó su trayectoria y consiguió que, en 2021, fuera elegida como Mexicana Universal Sonora. Como el rostro de su tierra natal, consiguió triunfar en Mexicana Universal 2022, en una competencia reñida que tuvo como grandes invitadas a Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza, quienes reinaron en 1991, 2010 y 2021, respectivamente.

Irma Miranda posando en bikini en la piscina (Foto: Irma Miranda / Instagram)

¿Cuál es su deporte favorito?

Irma Miranda practica el tenis, un deporte que se ha convertido en una de sus grandes pasiones. Ella misma se ha encargado de contar cómo ha influenciado esta disciplina física en su vida.

“Encontré en este deporte un complemento perfecto, buen ejercicio físico, mental y espiritual. Saber que de mi depende ganar, si fallo no me rindo, corrijo y sigo. He entendido que en cada partido o entrenamiento voy a aprender algo nuevo, ya sea técnica o algo mental”, explicó Miranda.

Agregó que el tenis le ha permitido entender que las metas de la vida se logran a través del trabajo diario. “Aprendí que el éxito de un golpe, de una jugada, de un buen saque, es porque cada día estuve esforzándome para mejorar, es porque detrás de ese golpe hay horas de dedicación. Y así es como veo la vida. Al final de todo, Dios nos manda las oportunidades, pero de nosotros depende nuestro desempeño en ellas”, detalló en su cuenta oficial en Instagram.

¿Quién es su pareja?

Irma Miranda tiene novio, pero no es una figura pública. Por ello, solo se ha sabido de su pareja por las fotografías que la reina ha subido en sus redes sociales. Siempre se dirige a él con palabras cariñosas en momentos importantes de su vida, pero se desconoce el nombre de su galán.

Irma Miranda junto a su novio en 2018 (Foto: Irma Miranda / Instagram)

¿Qué publica en sus redes sociales?

Miranda suele publicar fotografías y videos de su trabajo como reina de belleza, pero también de situaciones cotidianas, como cumpleaños o momentos divertidos en familia y junto a sus amigos. La mexicana también hace proyectos sociales y otras iniciativas, como el apoyo a los migrantes a través de la fundación Punto Migrante.

DATOS PERSONALES DE IRMA MIRANDA

Nombre completo: Irma Cristina Miranda Valenzuela

Día de nacimiento: 15 de agosto de 1996

15 de agosto de 1996 Lugar de nacimiento: Sonora, México

Sonora, México Centro de estudios: Instituto Tecnológico de Sonora

Instituto Tecnológico de Sonora Signo: Leo

Leo Estatura: 1,74 m

1,74 m Instagram: @irmamirandav

Irma Miranda en bikini y recostada sobre la arena de una playa (Foto: Irma Miranda / Instagram)