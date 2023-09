Jason Ruiz es el hombre que se ganó el corazón de Ana Parra, quien acaba de llevarse “Los 50″, el reality show de Telemundo donde compitió junto a otras celebridades. La figura de televisión ha destacado su relación en varias oportunidades, siendo alguien clave para no rendirse en su camino. Aquí te contamos más de la biografía del esposo de la deportista colombiana.

“Familia, equipo, lo logramos. Lo logramos juntos. Les agradezco infinitamente por haberme apoyado tanto, por tanto amor. Hasta aquí siento esas vibras y esa energía tan bonita que ustedes me enviaron. Si no fuera por ustedes este sueño no hubiera sido posible, así que infinitamente gracias”, dijo Parra al ganar los 347 mil 650 dólares del programa.

1. DATOS PERSONALES DE JASON RUIZ

Nombre de nacimiento: Jason Ruiz

Lugar de nacimiento: Medellín, Colombia

Nacionalidad: Colombiana

Cumpleaños: 29 de enero

Instagram: @yey0129

Jason Ruiz cargando a la celebridad en Estados Unidos (Foto: Ana Parra / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES JASON RUIZ?

Jason Ruiz es un empresario colombiano que se casó con Ana Parra en 2021. Se sabe poco del esposo de la celebridad, quien ha sido la encargada de dar detalles de su pareja.

3. ¿A QUÉ SE DEDICA?

Solo se sabe que Jason Ruiz es un empresario. El esposo de Ana Parra se mantiene en perfil bajo en las redes sociales, a pesar de la creciente fama de su compañera sentimental.

4. ¿CÓMO CONOCIÓ A ANA PARRA?

Se desconoce la forma en que Ana Parra y Jason Ruiz se conocieron. Ese es otro detalle que la pareja ha mantenido en reserva. “(…) Tenemos una relación tan rara que nadie la entiende y se creó de una manera tan hermosa en la que Dios hizo hasta lo imposible para hacernos entender que debemos estar juntos, algo que nadie lo sabe y que nadie lo entenderá”, dijo la celebridad en una publicación de Instagram.

5. SU BODA EN MEDELLÍN

Jason Ruiz y Ana Parra se casaron en Medellín durante diciembre de 2021. Las familias de la pareja se reunió en Colombia para presenciar el momento mágico y privado de los enamorados. Parra compartió instantáneas de la ceremonia en sus redes sociales.

Jason Ruiz y la ganadora de "Los 50" en su matrimonio (Foto: Ana Parra / Instagram)

6. EL APOYO A SU ESPOSA

Ana Parra siempre ha destacado que su esposo Jason Ruiz la ha apoyado en todos sus proyectos en la televisión, a pesar de las caídas que ha tenido a lo largo de los años. Su aliento ha sido una de las claves para conseguir sus metas, como ganar “Los 50″.

7. SUS REDES SOCIALES

Jason Ruiz tiene una cuenta en Instagram pero la mantiene en privado, por lo que no se puede acceder a sus fotografías y videos. Se han visto imágenes del empresario a través de las publicaciones que hace Ana Parra para homenajearlo en fechas especiales o para lucir el amor que se tienen.

8. FOTOS DE JASON RUIZ EN INSTAGRAM

Jason Ruiz y la figura de televisión en París, Francia (Foto: Ana Parra / Instagram)

La pareja celebrando la Navidad (Foto: Ana Parra / Instagram)