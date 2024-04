Pamela Silva atraviesa uno de los momentos más felices de su vida en pleno abril de 2024. Este viernes 29, la conductora de raíces peruanas celebró el cumpleaños número 4 de su hijo Ford, fruto de su relación con Jordan Siberry. Y aunque la conductora de “Primer impacto” ha decidido mantener a su familia lo más alejada posible de las cámaras tras su separación, aquí en Mag te daremos a conocer más detalles acerca de la pareja de la figura de Univision.

Han pasado 4 años desde el nacimiento de Ford, el hijo de Pamela Silva y Jordan Siberry, padre de su pequeño. Recientemente, la comunicadora de 42 años festejó en redes sociales lo que fue una fiesta con temática de su pequeño heredero.

Con una fiesta temática ambientada en una serie televisiva llamada “Paw Patrol”, la periodista de origen peruano decidió celebrar otro año de vida de su amado Ford al lado de su expareja y varios amiguitos de su primogénito.

Jordan Siberry, Pamela Silva y Ford en una foto familiar (Foto: Pamela Silva / Instagram)

Y tal como era de esperarse, Silva decidió compartir a sus fanáticos algunas fotos de lo que fue esta peculiar fiesta, en donde se destaca también la presencia de Jordan Siberry, padre del hijo de la periodista limeña.

¿QUIÉN ES JORDAN SIBERRY, PADRE DEL HIJO DE PAMELA SILVA?

Aunque ya no son pareja, tanto Silva como Siberry han decidido llevar la fiesta en paz para que su hijo Ford sienta que sus padres se llevan bien pese a la separación. Ambos han sido maduros en el aspecto emocional, y pese al rompimiento, tratan de pasar momentos juntos al lado del pequeñín.

“Yo quiero que tenga un buen ejemplo paternal, que sepa que su mamá y papá siempre van a estar ahí apoyándolo en todo”, contó la periodista para People en Español a mediados de 2022.

Ambos realizaron una fiesta temática para su pequeño el 29 de abril (Foto: Pamela Silva / Instagram)

De acuerdo con MundoNow, la periodista ha recalcado la importancia del padre de su hijo en más de una ocasión, enfatizando que son ambos quienes toman las mejores decisiones pensando en el bienestar de Ford.

Cuando estaban juntos, Silva dejó en claro que Siberry era una persona que no se encontraba dispuesta a estar en el ojo público, ya que no era comunicador, artista o periodista de alguna cadena de televisión. “Es una persona privada, que no está en los medios, que nunca ha estado”, contó Silvia para People en Español.

De acuerdo a People en Español, Siberry es un empresario dedicado al mundo digital. Su especialización en marketing lo llevó a conocer a Silva, por lo que es probable que hayan coincidido en algún que otro evento.

El pequeño Ford cumplió 24 años (Foto: Pamela Silva / Instagram)

Según People en Español, Siberry es dueño de empresas digitales y experto en marketing.

¿POR QUÉ PAMELA SILVA Y JORDAN SIBERRY TERMINARON SU RELACIÓN?

De momento, no se conocen las razones por las que Siberry y Silva terminaron su relación. No obstante, el compromiso por el pequeño Ford sigue vigente, y prueba de ello fue el cumpleaños número 4 que pasaron juntos este 29 de abril.

No cabe duda de que esta historia destaca la relevancia del mutuo respeto en la crianza de un niño.

No se saben las razones de su rompimiento, pero siguen estando unidos (Foto: Pamela Silva / Instagram)

En lo que respecta a Pamela Silva, la presentadora sigue adelante con su trayectoria como periodista reconocida.

