¡Pelea en vivo y en directo! Hacia medidos de marzo, los sets de Univision presenciaron uno de los momentos más incómodos de los que se tiene registro. Sucedió en plena transmisión de “El Gordo y la Flaca”, espacio conducido por Lili Estefan y Raúl de Molina. ¿Qué pasó exactamente? Pues, resulta que al experimentado conductor de 65 años lo cortaron del aire mientras aún se dirigía hacia su público. ¿Cuál fue la respuesta del presentador de La Habana y la crítica hacia la citada cadena hispana?

La televisión en vivo suele ser un escenario de muchas riñas que muchas veces no salen a la luz. El espacio que cada casa televisora tiene al aire es demasiado valorado por los productores de los programas más sintonizados que existen. Sin embargo, nadie esperaba que los propios realizadores de “El Gordo y la Flaca” decidan hacerle un desplante a Raúl de Molina mientras se encontraba hablándole a sus televidentes.

¿Qué pasó? Pues, al presentador cubano le cortaron la transmisión sin avisarle mientras el programa seguía al aire. Ello generó la molestia inmediata del presentador, quien no dudó en expresar su ira tras regresar al aire.

Raúl de Molina y Lili Estefan son los conductores de "El gordo y la flaca" (Foto: Lili Estefan / Instagram)

“Es una falta de respeto”, indicó de Molina, para luego dejar en claro que “Si fuera yo (Raúl de Molina) el que estaba a cargo del show lo botaba ahora mismo”.

“EL GORDO Y LA FLACA”: LO QUE DIJO RAÚL DE MOLINA LUEGO DE SU ACCIDENTE EN EL PROGRAMA DE UNIVISION

Semas después de aquel incidente, el compañero de Lili Estefan decidió contar los pormenores que sufrió luego de aquel abrupto corte en plena transmisión en vivo. Fue en el podcast de Rodner Figueroa llamado “Cara a cara con Rodner” donde decidió salir a contar su verdad de los hechos.

“El otro día tuve un día difícil en el programa porque veo que me cortan del aire y yo lo dije y algunas personas dicen que yo tenía razón y me llamaron la atención en Univision con razón. Pero estoy cansado de que viene un productor y yo estoy hablando de algo importante y el hombre me corta sin decirme nada”, empezó diciendo el presentador de 65 años.

Luego, nombró a varios colegas de la televisión y dejó sentada la pregunta de por qué le pasaba a él este tipo de inconvenientes. “Y eso no se lo harían a Jorge Ramos, que lo respeto muchísimo, pero no creo que se lo harían a él; no creo que se lo hacían a Don Francisco, ¿por qué me lo hacen a mí?”, preguntó.

Tras ello, Raúl de Molina aseveró que el espacio de “El Gordo y la Flaca” ha construido una sintonía gracias a la presencia de los conductores. “Yo le digo muchas veces a los productores del programa ‘oye, tienen que entender que este programa fue para yo y Lili hablar, esto es lo que le dio los ratings y lo que fue el show’”, adicionó.

En dicho programa audiovisual, el nacido en La Habana también dejó en claro que está en desacuerdo con las decisiones de producción de añadir más contenido a la parrilla del programa. “Ahora quieren meter 20 noticias en el programa que ya vieron en otros programas y no creo que es lo normal que deben de hacer”, espetó notablemente molesto.

El presentador Raúl de Molina y Rodner Figueroa hablaron largo y tendido en el podcast "Cara a cara con Rodner" (Foto: Rodner Figueroa / Instagram)

Para tratar de desligarse del problema, de Molina dejó en claro que nadie del público que lo ve en las calles suele preguntarle por lo sucedido en el programa, ya que siempre recibe cuestionamientos acerca de lo que pasa con su esposa. “Nadie me pregunta de la historia que tuve en el programa, me dicen de alguna barbaridad que dije en el programa ‘oye, de verdad que pasó esto con Mía, de verdad que pasó esto con tu esposa…’”.

LA VERDAD DEL ÉXITO: RAÚL DE MOLINA RECONOCE LA VIGENCIA DE “EL GORDO Y LA FLACA”

Más adelante en la entrevista, el polémico presentador de noticias de espectáculos añadió que jamás pensó que iba a durar tanto al aire, razón por la que considera que más de uno ha tratado de verlo fuera del aire. “Y he tenido muchos problemas en el programa, como siempre la envidia es una de las cosas peores en el mundo porque hay un montón de gente que te envidian y quieren que te vaya mal y tratan de sacarte historias, hacerte esto por la envidia. Yo nunca he sido envidioso”.

A la par, sacó lustre por el tiempo que tiene de vigencia en la parrilla de Univision junto a Estefan, puesto que ya tienen más de un cuarto de siglo al aire. “¿Qué programa ha durado más de 25 años con los dos mismos presentadores? Porque en todos los demás programas que hay en Univision y en Telemundo han cambiado a los animadores, en muchísimos, y a través de los años lo siguen cambiando. El único programa que lleva tantos años es El gordo y la flaca”, enfatizó.

De hecho, se animó a comparar la vigencia con la otro grande de la televisión hispana. “Don Francisco estuvo en el aire 35 años o no sé cuántos pero era una vez a la semana, nosotros somos 5 días a la semana por casi 26 años”.

El presentador destacó que el programa lleva casi 26 años en emisión, pero si en algún momento se llegara a cancelar … “me inventaré otra cosa”, ya que “uno puede seguir haciendo miles de cosas”.

