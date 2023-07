¡El lío tiene para rato! La grave acusación que lanzó Yailin La Más Viral en contra de Anuel AA, de quien dijo la golpeó cuando estaba embarazada generó todo tipo de reacciones a las que se sumó Tekashi 6ix9ine, que puso más leña al fuego, pues lo retó a pelear para acabar sus problemas. Si bien, los enfrentamientos entre ellos datan de algún tiempo, ahora el intérprete de “Más rica que ayer” sumó nuevos enemigos a su lista. ¿Quiénes son? Los presentadores de “El gordo y la flaca”.

Sí, Lili Estefan y Raúl de Molina son blanco de los dardos que viene lanzando el puertorriqueño. ¿Qué les dijo y qué provocó la ira del cantante de música urbana? Todo lo que necesitas saber, te lo contamos en los siguientes párrafos.

El cantante está molesto porque buscan perjudicarlo (Foto: Anuel AA / Intagram)

¿POR QUÉ ANUEL AA SE ENOJÓ CON LOS CONDUCTORES DE “EL GORDO Y LA FLACA”?

Los dimes y diretes esta vez comenzaron cuando Tekashi 6ix9ine cuestionó a Anuel AA por subir una foto de su hija Cattleya sin que su madre estuviera lista, algo que no le gustó al padre de la nena, por lo que le pidió que no se metiera y se aleje de ella recordándole las denuncias que tuvo: “Tú tocas a niñas menores de edad, ratón, y abusas sexualmente de ellas. Aléjate de mi hija”. Obviamente, esto causó el enojo del rapero estadounidense.

Pero las cosas no se quedaron ahí, ya que poco después salió una joven llamada Lizzi Cruz, de Puerto Rico, quien aseguró que cuando era menor de edad había estado con el exesposo de Yailin, noticia que rebotó el programa “El gordo y la flaca”. “Anuel AA, tú estuviste conmigo siendo menor (16), así que busca niña eres tú”, escribió. Él no tardó en defenderse y lanzó dardos contra Lili y Raúl.

La denuncia que hizo contra Anuel AA que compartió "El gordo y la flaca" (Foto: Lizzi Cruz / Instagram)

¿QUÉ LES DIJO ANUEL A LOS CONDUCTORES DE “EL GORDO Y LA FLACA”?

Muy molesto con el programa por haber compartido la publicación de la muchacha, sin ninguna prueba, respondió muy enojado: “Ustedes están desesperados que yo les dé una entrevista y nunca se las daré, ni porque me hagan las emboscadas que me hacen con cámaras en esto mismo”.

En otro mensaje siguió lanzando dardos: “Quién les va a pagar a ustedes. Se supone que ustedes son profesionales, [pero] son dos personas que andan tratando de dañarme la vida a costa de una entrevista. Después de los 60 años cada uno, ya ustedes se han disfrutado la vida, rieguen paz por el mundo en vez de estar haciendo estas payasadas, nada de profesional. Dan vergüenza poniendo a personas que no me conocen hablar lo que sea de mí por dinero, no es la primera ni la última vez que ustedes hacen esto”.

Lo peor vino después, ya que la joven aclaró por qué había difamado al cantante. “Pido disculpas por lo que dije. Tekashi me contactó y me pagó para que dijera eso de Anuel AA”, escribió en sus historias de Instagram.

La joven pide disculpas a Anuel AA (Foto: Lizzi Cruz / Instagram)

No sólo eso, pues tema por su vida tras haber revelado la verdad: “De cualquier cosa que me pase culpo a Tekashi, [que] me está amenazando el mamabicho, pero hago esto público para que sepan a quién van a culpar si me pasa algo”.

Tras lo señalado por la chica, el enojo de Anuel se hizo más evidente, pues cuestionó que hicieran den pantalla a alguien sin que tenga pruebas.