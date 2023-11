“El Gordo y la Flaca” es uno de los espacios más sintonizados por Univision desde hace más de 25 años. Gran parte de este éxito es por obra y gracia de los conductores Lili Estefan y Raúl de Molina, quienes han logrado formar uno de los dúos más queridos dentro de la televisión hispana. Eso sí, también existen más personas involucradas dentro del matinal, siendo Carlitos el productor uno de ellos.

Una de las figuras que merecen reconocimiento al momento de hablar de “El Gordo y la Flaca” es Juan Espinoza, conocido como Carlitos. Si bien son los conductores los que se roban el show en plena señal al aire, debemos añadir que es Espinoza quien logra darle este toque diferente a cada segmento.

Y aunque su presencia se vio en entredicho en su momento, debemos recalcar que Carlitos ya forma parte esencial de la familia del magazine de Univision. En caso quieras conocer más acerca de él, en esta nota te lo contamos a detalle:

1. ¿QUIÉN ES JUAN ESPINOZA “CARLITOS EL PRODUCTOR”?

Juan Espinoza es el productor de “El Gordo y la Flaca”. Además de trabajar en el magazine de espectáculos, también es parte de “Sábado gigante”.

Su experiencia como productor y escenógrafo le ha valido para codearse con los grandes de la televisión latina. Tiene más de 10 años de trabajo en Univision y también ha paseado su arte por espacios como “La cosa está dura”, “Escuela de policía” y “La peluquería”.

2. DATOS PERSONALES DE CARLITOS

Nombre real: Juan Espinoza

Edad: 34 años

Fecha de nacimiento: 29 de mayo

Profesión: productor

Pareja: Silvia Díaz

# hijos: 2

3. SU ANTERIOR EMPLEO ANTES DE “EL GORDO Y LA FLACA

Antes de convertirse en una celebridad de Univision, Carlitos se desempeñaba como vendedor de una tienda.

Fue ahí que un productor lo descubrió hace más de 10 años y desde esa fecha no ha dejado de sonar en “El Gordo y la Flaca”.

4. SU FAMILIA E HIJOS

Esta en una relación con Silvia Díaz, quien además de ser su esposa es madre de sus dos hijos: Sebastián y Aliyah.

A pesar de las críticas debido a su corta estatura, Juan Espinoza ha dejado en claro que ese factor no le molesta en lo absoluto. “No me siento chiquito, no dejo que eso me acompleje”, señaló.

5. ¿QUÉ ENFERMEDAD TIENE CARLITOS?

Carlitos es una historia de superación digna de Hollywood. Siendo apenas un niño, recibió el diagnóstico de acromioplastía, condición que no le permite crecer más allá de la estatura de los 10 años.

Sin embargo, todo se agravó cuando los doctores le señalaron a su madre de que no pasaría los 12 años de vida. Felizmente para su familia, Carlitos siguió gozando de buena salud hasta nuestros días.

6. TODO UN INFLUENCER

El conductor de “El Gordo y la Flaca” tiene más de 150 mil seguidores en Instagram, lo cual evidencia una notoria cercanía con su público.

Por lo general, sube fotografías de sus hijos, sus viajes, su trabajo en la televisión y una que otra postal junto a su esposa.

7. PENSÓ EN QUITARSE LA VIDA

Eso sí, las etapas sombrías también aparecen en la vida de Carlitos. Cuando era adolescente pensó en quitarse la vida tras averiguar en lo que consistía su enfermedad.

Uno de los momentos más acuciantes de su vida se dio cuando sus compañeros de colegio se burlaban de él porque su novia lo había dejado por su baja estatura. “Llegué a mi casa llorando, le dije a mi mamá que no quería vivir más”, señaló el conductor en exclusiva a People en Español.

8. ES QUERIDO POR LA AUDIENCIA

Basta con ver los comentarios de la audiencia de “El Gordo y la Flaca” para entender que Carlitos ha logrado ganarse el cariño de todos los televidentes en habla hispana. Sus ocurrencias y caracterizaciones han hecho que Juan Espinoza sea ya un personaje infaltable en la señal del magazine de espectáculos.

9. SU CERCANÍA CON FAMOSOS

Al ser una figura de televisión, era probable que Carlitos conozca un sinfín de personalidades famosas. Entre ellas tenemos a Lenny Tavarez y la política Hillary Clinton.

10. FOTOS DE CARLITOS

