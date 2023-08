Debido a la ausencia de Lili Estefan en el programa “El Gordo y La Flaca”, Ninel Conde asumió la conducción de uno de los magazines más destacados en la televisión estadounidense junto al presentador Raúl de Molina. El debut de la actriz y cantante mexicana como conductora dejó a la audiencia con la boca abierta, aunque no por las razones correctas.

El martes 8 de agosto de 2023, Raúl de Molina presentó por todo lo alto a la artista conocida como el “Bombón asesino”, quien lucía un sensual vestido blanco que resaltaba sus curvas de infarto, algo que el público admiró, no obstante, no dejaron de criticar los retoques estéticos que la cantante de 46 años se ha realizado en el rostro.

LA COMPARARON CON LYN MAY

En las fotos y videos que el programa “El Gordo y La Flaca” compartió en redes sociales, los usuarios expresaron en la sección de comentarios su preocupación por los múltiples procedimientos estéticos que Ninel Conde se ha realizado en el rostro. Algunos incluso la compararon con Lyn May, actriz y vedette mexicana que se deformó la cara.

“Cuando las mujeres pierden cuál es el concepto de la belleza se ven como se ve está señora como un maniquí”, “Ella no es Ninel Conde, es Ninel May”, “Que pena que se daño la cara, con lo bonita que era”, “Se dañó la cara por completo”, “Tiene el rostro que parece estar comiendo limón” y “La tigresa un poco más joven”, son algunos de los mensajes que se leen en las redes del show de Univision.

Esta no es la primera vez que la intérprete de temas como “Callados” y “Todo conmigo” recibe cientos de críticas por su apariencia, sin embargo, en esta ocasión ha preferido no responder para no involucrarse en la polémica.

Ninel Conde reemplazó a Lili Estefan en el programa "El Gordo y La Flaca" (Foto: El Gordo y La Flaca/ Instagram)

EL “INFARTO” DE RAÚL DE MOLINA

Por otro lado, el presentador Raúl de Molina se encargó de darle una excelente bienvenida a Ninel Conde y por supuesto, elogió su exuberante figura y su belleza. De hecho, quedó tan impactado que fingió un ataque cardíaco.

Tras presentarla y agradecerle por reemplazar a Lili Estefan, quien está de vacaciones por República Dominicana, el conductor de “El Gordo y La Flaca” se dirigió hasta una silla, se llevó una mano al pecho y simuló un infarto.

Durante la broma, Ninel Conde se mantuvo tranquila e incluso dijo: “No, Gordito, no te me mueras hasta que acabe el programa”. Posteriormente, Molina se puso de pie y abrazó a la cantante y actriz con la que tiene una amistad desde hace varios años.