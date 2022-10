Con el paso de los años, Ninel Conde se ha establecido como una de las figuras más reconocidas y populares de la televisión mexicana, pasando de ser la ganadora del certamen “Señorita Estado de México” a unirse a reconocidas telenovelas e interpretar exitosos temas.

Y es que la fama de la recordada Alma Rey de “Rebelde” no solo se limita a sus apariciones de la televisión, sino que posee una gran cantidad de seguidores en redes sociales, donde acumula 5,5 millones de usuarios, a los que se le suman los suscriptores a su plataforma de contenido exclusivo.

Debido a esto, muchos seguidores de la celeb de México se han mostrado interesados en información de Ninel Conde, como su estado sentimental o cuánta es la fortuna que posee.

Ninel Conde es una figura muy popular en redes sociales (Foto: Ninel Conde / Instagram)

EL PATRIMONIO DE NINEL CONDE

“El bombón asesino” ha sido parte de diversas cadenas a lo largo de su exitosa carrera artística, uniéndose a Televisa, TV Azteca y Univisión, y en todos dejando su marca.

A esto se le suma que ha tenido un paso exitoso por la música, sacando dos discos de estudio, llamados “La Rebelde” de 2005, que incluye temas de la telenovela producida por Pedro Damián, y “Ayer y hoy” de 2011, donde recopila sus mejores canciones.

Por si fuera poco, a inicios de 2022, la modelo nacida en Toluca anunció el lanzamiento de su cuenta en OnlyFans, una plataforma con contenido más enfocado en seguidores adultos, con quienes comparte fotos y videos exclusivos a través de una membresía mensual.

De hecho, los usuarios que estén interesados en conocer más sobre Ninel deben abonar 20 dólares por una suscripción mensual a la polémica plataforma.

“No sé qué decir, me ha ido muy bien, gracias a Dios. Muy contenta porque a los fans se les brinda contenido exclusivo, lo que piden. Obvio no todo, porque a veces piden el pastel completo”, bromeó.

De acuerdo con Celebrity Net Worth, la actriz de 52 años acumula una fortuna de 8 millones de dólares, producto de sus actividades en la televisión, teatro y música.

Cabe destacar de que la página deja en claro que “todos los valores netos se calculan utilizando datos extraídos de fuentes públicas”, por lo que deslindan responsabilidad de posibles omisiones, indicando que “son solo estimaciones”.