Paola Suárez, integrante de “Las Perdidas”, ha acaparado las noticias del mundo del espectáculo en México y no es para menos, ya que aparecieron imágenes suyas en un hospital con el rostro totalmente hinchado y denunciando que su novio, José de Jesús Castro, le había dado una paliza.

El hecho está dando la vuelta al mundo y en redes sociales no se habla de otra cosa que, pues existe muchísima preocupación en saber cómo se encuentra la presunta víctima de los hechos. Por otro lado, hay también mucha curiosidad respecto al novio que es el señalado como agresor porque no se conoce mucho de él.

Por más que llevan una relación, José de Jesús Castro ha tratado de mantenerse alejado del ojo público y en muy pocas ocasiones apareció en las redes sociales de la influencer, lo cual nos haría creer que no le gusta aparecer frente a cámaras ni ganar seguidores. Lo que sí se conoce sobre él es que, horas antes del incidente, le pidió la mano a Paola, tal y como se ve en un video publicado por ella misma.

1. ¿QUIÉN ES EL NOVIO DE PAOLA SUAREZ?

El nombre de la pareja de Paola Suárez es José de Jesús Castro Gómez y no se conoce mucho más al respecto. Sin embargo, de acuerdo con varios medios mexicanos, el joven sería algunos años menor que la influencer y no está acostumbrado a los ojos públicos.

2. ¿DESDE CUÁNDO TIENEN UNA RELACIÓN?

La fecha confirmada del inicio del romance no es de conocimiento público, pero se puede estimar que llevarían más o menos un año. Y es que la primera vez que se le vio a Castro fue en marzo del año pasado cuando Paola publicó un video en una piscina y al fondo se le podía ver. Días después compartió unas imágenes que confirmaron su noviazgo.

3. JOSÉ DE JESÚS CASTRO ES ACUSADO DE AGRESIÓN

La propia Paola Suárez, en una publicación en sus redes sociales, se dejó ver con el rostro totalmente hinchado y con evidentes signos de agresión en su contra. Luego confirmaría que tenía hematomas en todo el cuerpo y junto a su amiga Wendy Guevara aseguraron que el responsable de todo fue Jesús Castro.

“Su novio la golpeó... Tiene un hematoma en el ojo y se le desvió todo su tabique. Necesita una cirugía”, indicó la ganadora de la primera temporada de “La casa de los famosos México”.

4. JOSE DE JESÚS CASTRO LE HABÍA PEDIDO LA MANO A PAOLA SUÁREZ

El miércoles 10 de enero, en horas de la noche, Paola Suárez sorprendió a sus fanáticos cuando publicó un video en el que aparecen varios de sus amigos y también su novio, Jesús Castro, quien la sorprendió de gran manera al sacar un anillo y pedirle matrimonio delante de absolutamente todos.

De acuerdo con la influencer mexicana, este hecho la llenó de mucha alegría, sin imaginarse que algunas horas después se desataría una serie de hechos, en los que ella terminó con el cuerpo con claros rasgos de violencia y acusando como responsable de todo a quien creía era el amor de su vida.

5. ¿LA PEDIDA DE MANO FUE ARMADA?

Después de que iniciara todo el escándalo, José de Jesús Castro ha dado varias declaraciones a algunos medios de comunicación. Según sus palabras, la pedida de mano a Paola Suárez no era real, sino una especie de broma o táctica para ganar seguidores en las redes sociales. Es más, aseguró que el anillo es uno que ella ya traía consigo.

“Estábamos bien en el bar, estábamos bien y de hecho esa propuesta era falsa. Ella me dijo que llegara con el anillo. Era una broma pues, ella me había dicho que yo lo hiciera como para hacer publicidad porque a mí no me gusta salir en cámara”, comentó en el programa “De primera mano”.

6. LA VERSIÓN DE JOSÉ DE JESÚS CASTRO

El joven José de Jesús Castro Gómez ha sido acusado de haber violentado a su novia y en redes sociales se ha ganado el repudio de un sector importante de la sociedad mexicana y no es de extrañarse ello, ya que de lo que se le acusa es algo muy fuerte. Sin embargo, él no concuerda con lo dicho y rechaza haber hecho eso.

Incluso, asegura que los forcejeos que hubo fueron parte de una gresca en común y que todo lo hizo por propia defensa. “Andábamos drogados y, cuando ella me estaba ahorcando, yo la aventé y se cayó. Al lado de su cama hay una lámpara y allí fue donde se pegó en la cara. Yo ya estaba afuera y, como vive en una privada, vino el guardia y vio cuando se aventó de su balcón”, comentó.

Así mismo, el joven reveló que tiene miedo por su vida y la de su familia, ya que está recibiendo amenazas de muerte. Del mismo modo, aseguró que denunciará a Paola Suárez por todo lo que se está diciendo.

7. MAMÁ DE PAOLA SUÁREZ REVELA PRESUNTOS ANTECEDENTES VIOLENTOS DE JESÚS

Montse Suárez, la madre de Paola Suárez, también ha salido públicamente a hablar sobre lo sucedido, pero además dio otro detalle que ha despertado mucho la atención de la opinión pública. Y es que comentó que el chico ya habría tenido comportamientos violentos en ocasiones anteriores, precisamente en Navidad.

“Para antes de la Navidad yo había comentado que íbamos a convivir en familia y no pasó nada de eso porque se enojaron y tuvieron problemas (Paola y Jesús). No llegaron a mucho pero yo también me molesté porque fue a mi casa a patearme la puerta y es algo que no quería dar a conocer”, aseguró la señora.